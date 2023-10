Cập nhật thiên văn học: Nhật thực một phần vào tháng XNUMX

By

Tháng XNUMX mang đến những sự kiện thú vị cho những người quan sát ngôi sao ở mọi lứa tuổi. Cùng với việc phát hiện hành tinh và hai trận mưa sao băng, điểm nổi bật của tháng này là nhật thực một phần. Không giống như nhật thực toàn phần, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, nhật thực một phần xảy ra khi mặt trăng chỉ che khuất một phần mặt trời.

Vào lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 30, cư dân Guelph sẽ có cơ hội chứng kiến ​​​​hiện tượng thiên thể này. Mặt trăng sẽ bắt đầu di chuyển trước mặt trời vào khoảng giữa trưa, dần dần che khuất tới 1% lượng mặt trời ở đỉnh điểm vào khoảng 2 giờ chiều. Đến 30 giờ 8 chiều, ánh sáng mặt trời sẽ được phục hồi hoàn toàn. Nhật thực một phần này là một hiện tượng hiếm khi xảy ra và đóng vai trò là điềm báo trước cho nhật thực gần như toàn phần vào ngày 99.4 tháng XNUMX vào năm tới, sẽ có phạm vi bao phủ XNUMX% ở Guelph.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc quan sát nhật thực mà không có thiết bị an toàn thích hợp có thể nguy hiểm. Để đảm bảo xem an toàn, điều quan trọng là sử dụng thiết bị bảo vệ thích hợp. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xem nhật thực một cách an toàn bằng cách truy cập các nguồn đáng tin cậy như NASA.

Mặc dù Guelph sẽ không có cơ hội chứng kiến ​​toàn bộ hiệu ứng “vòng lửa” của nhật thực hình khuyên sẽ xuất hiện ở các khu vực khác ở Bắc và Nam Mỹ, nhưng nhật thực một phần vẫn là một sự kiện thiên văn hấp dẫn đáng trải nghiệm. Vì vậy, hãy đánh dấu lịch của bạn, tụ tập bạn bè và gia đình và chuẩn bị ngắm nhìn bầu trời vào ngày 14 tháng XNUMX.

Ngắm sao không chỉ cho phép chúng ta đánh giá cao những điều kỳ diệu của không gian, hành tinh và các ngôi sao mà còn mang đến cơ hội gắn kết với những người có trí óc tò mò. Đừng quên xem video Hướng dẫn quan sát sao tháng XNUMX trên kênh YouTube Vật lý Guelph để biết thêm thông tin chi tiết về các sự kiện thiên văn trong tháng này.

Nguồn:

– Khoa Vật lý trường Đại học Guelph

– NASA (để biết thông tin về cách xem nhật thực an toàn)