SpaceX phóng tên lửa Falcon 9 với vệ tinh Starlink

SpaceX đang lên kế hoạch phóng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg vào lúc 11:11 thứ Hai, ngày 57 tháng 21. Tên lửa sẽ mang theo XNUMX vệ tinh Starlink, một phần của dịch vụ Internet vệ tinh băng thông rộng tốc độ cao của SpaceX.

Nếu lần phóng đầu tiên bị trì hoãn, SpaceX có cơ hội phóng dự phòng vào Thứ Ba và Thứ Tư. Công ty đặt mục tiêu hạ cánh bộ tăng cường giai đoạn đầu tiên của tên lửa trên tàu không người lái Of Course I Still Love You ở Thái Bình Dương, đây sẽ là chuyến bay thứ 11 của loại máy tăng cường đặc biệt này.

Một webcast trực tiếp về vụ phóng sẽ có trên hồ sơ SpaceX trên X (trước đây là Twitter) khoảng năm phút trước khi cất cánh.

Starlink là dự án đầy tham vọng của SpaceX nhằm tạo ra một mạng lưới internet vệ tinh toàn cầu. Những vệ tinh nhỏ này, mỗi vệ tinh nặng khoảng 260 kg, sẽ được triển khai trên quỹ đạo Trái đất thấp để cung cấp kết nối Internet tốc độ cao, độ trễ thấp trên toàn cầu. Với việc triển khai thêm 21 vệ tinh, SpaceX sẽ mở rộng đội Starlink của mình để tăng cường dịch vụ Internet băng thông rộng đang phát triển.

Công nghệ tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng của SpaceX cho phép phóng vào không gian một cách tiết kiệm chi phí bằng cách khôi phục và tái sử dụng giai đoạn đầu tiên của tên lửa. Công ty đã đạt được những cột mốc quan trọng trong việc hạ cánh và phóng lại tên lửa đẩy, chứng tỏ tiềm năng giảm chi phí phóng và tăng khả năng tiếp cận không gian.

nguồn: SpaceX