SpaceX công bố phóng tên lửa Falcon 9 vào sáng sớm

SpaceX đã công bố một vụ phóng sắp tới từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg. Công ty đang nhắm mục tiêu vào 12:47 sáng ngày 21 tháng 9 để phóng tên lửa Falcon 4 từ SLC-21E. Mục đích của lần phóng này là triển khai XNUMX vệ tinh Starlink lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Trong trường hợp vụ phóng không thể tiến hành theo kế hoạch, SpaceX đã xác định ba cơ hội dự phòng trong khoảng thời gian từ 1:23 sáng đến 3 giờ sáng để dời lại. Ngoài ra, còn có sáu cơ hội sao lưu bổ sung bắt đầu từ 11:26 Thứ Bảy cho đến 2:50 sáng Chủ Nhật.

Đối với những người quan tâm, webcast trực tiếp từ SpaceX sẽ có thể truy cập được khoảng năm phút trước khi phóng. Điều này sẽ cung cấp cho người xem thông tin cập nhật theo thời gian thực và cho phép họ chứng kiến ​​sứ mệnh khi nó diễn ra.

Điều đáng chú ý là bộ tăng tốc hỗ trợ nhiệm vụ này đã được sử dụng 15 lần trong các lần phóng trước. Sau khi tách giai đoạn, giai đoạn đầu tiên của tên lửa dự kiến ​​​​sẽ hạ cánh trên Droneship Of Course I Still Love You ở Thái Bình Dương. Khả năng tái sử dụng này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của SpaceX nhằm giảm chi phí khám phá không gian và làm cho nó bền vững hơn.

Về tác động cục bộ, dự kiến ​​sẽ không có tiếng nổ siêu thanh nào được nghe thấy trong lần phóng này. Đây là tin tốt cho những cư dân gần đó vì tiếng nổ siêu thanh có thể gây rối và gây sửng sốt.

Nhìn chung, lần phóng vào sáng sớm này của SpaceX thể hiện một bước tiến nữa trong sứ mệnh đang diễn ra của công ty là phát triển và mở rộng mạng lưới internet vệ tinh toàn cầu.

Định nghĩa:

– Tên lửa Falcon 9: Phương tiện phóng lên quỹ đạo hai tầng do SpaceX phát triển. Nó được thiết kế để vận chuyển vệ tinh và tải trọng vào không gian một cách đáng tin cậy và an toàn.

– Vệ tinh Starlink: Chòm vệ tinh nhỏ được SpaceX triển khai với mục tiêu cung cấp vùng phủ sóng băng thông rộng toàn cầu.

– Tất nhiên là tôi vẫn yêu bạn Droneship: Một con tàu bay không người lái tự động được SpaceX sử dụng để hạ cánh và thu hồi tên lửa đẩy trên biển.

Nguồn: SpaceX (không cung cấp URL)