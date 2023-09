Ngài Brian May tự hào ủng hộ Bộ sưu tập mẫu tiểu hành tinh thành công của NASA

By

Ngài Brian May, nghệ sĩ guitar và nhà vật lý thiên văn của Queen, bày tỏ niềm tự hào to lớn khi được trở thành thành viên của nhóm thu thập thành công các mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của NASA từ không gian sâu. Tàu vũ trụ Osiris-Rex đã phóng ra một viên nang chứa khoảng 250g đá và bụi được thu thập từ tiểu hành tinh Bennu trong một chuyến bay ngang qua Trái đất. Viên nang này đã hạ cánh an toàn xuống sa mạc Utah gần Thành phố Salt Lake. Ngài Brian đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp xác định vị trí tối ưu cho việc thu thập mẫu.

Mặc dù không thể có mặt trong dịp trọng đại này khi đang diễn tập cho chuyến du hành của Nữ hoàng, Ngài Brian đã gửi một thông điệp ủng hộ chân thành tới NASA và đội ngũ tận tâm của cơ quan này. Ông chúc mừng tất cả những người tham gia sứ mệnh đã làm việc chăm chỉ và chúc họ một ngày trở về mẫu vui vẻ. Ngài Brian cũng khen ngợi “người bạn thân yêu” Dante Lauretta, người mà ông đã hợp tác tạo ra cuốn sách “Bennu 3-D: Anatomy of a Asteroid”, một tập bản đồ 3D toàn diện về tiểu hành tinh.

Bộ sưu tập mẫu thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với cả NASA và các cơ quan vũ trụ toàn cầu, vì đây là sứ mệnh đầu tiên thuộc loại này kể từ năm 2020. Nó nhấn mạnh những tiến bộ trong khám phá không gian và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu các tiểu hành tinh để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của chúng ta. hệ mặt trời và các nguồn tài nguyên tiềm năng cho các sứ mệnh trong tương lai.

