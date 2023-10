Khiếm khuyết tuyến tính có thể di chuyển nhanh hơn sóng âm thanh và đó là một vấn đề lớn

By

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các khuyết tật tuyến tính nhỏ gọi là sai lệch có thể truyền qua vật liệu nhanh hơn sóng âm. Những sai lệch này mang lại cho kim loại sức mạnh và khả năng gia công nhưng cũng có thể dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng. Hiểu được tốc độ di chuyển của các sai lệch là rất quan trọng để nghiên cứu các vết nứt do động đất, hư hỏng cấu trúc và sản xuất chính xác.

Trong một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia SLAC và Đại học Osaka dẫn đầu, phương pháp chụp X quang bằng tia X được sử dụng để đo tốc độ lan truyền các sai lệch qua kim cương. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học, cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể áp dụng cho các vật liệu khác.

Trong gần 60 năm, các nhà khoa học đã tranh luận về việc liệu các sai lệch có thể truyền qua vật liệu nhanh hơn âm thanh hay không. Trong khi một số nghiên cứu kết luận rằng chúng không thể, các mô hình máy tính chỉ ra rằng chúng có thể làm được nếu chúng bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn âm thanh. Việc xác định xem liệu sự lệch vị trí cực nhanh có thể phá vỡ các rào cản âm thanh hay không là điều quan trọng đối với cả mục đích khoa học cơ bản và thực tiễn.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm tại tia laser điện tử tự do tia X SACLA ở Nhật Bản, sử dụng tinh thể kim cương tổng hợp. Bằng cách sử dụng các xung laser cường độ cao và hình ảnh tia X, họ có thể ghi lại sự hình thành và lan rộng của trật khớp trong thời gian thực. Kim cương được chọn làm vật liệu nghiên cứu do cơ chế biến dạng đơn giản hơn so với kim loại, giúp diễn giải dữ liệu hình ảnh dễ dàng hơn.

Những phát hiện của nghiên cứu này có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu các hư hỏng của vật liệu và thiết kế các vật liệu mới. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra sâu hơn về hành vi của các sai lệch di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, vì chúng có thể dẫn đến những lỗi không mong muốn trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Nguồn:

– Tạp chí khoa học

– Phòng thí nghiệm máy gia tốc quốc gia SLAC