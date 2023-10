Cách mạng hóa ngành dệt may: Sợi có thể lập trình mang lại khả năng thay đổi hình dạng năng động

By

Hãy tưởng tượng một chiếc áo khoác có khả năng thích ứng với những điều kiện thời tiết thay đổi, tự động biến đổi hình dạng để mang lại khả năng cách nhiệt tối ưu khi nhiệt độ giảm xuống. Khái niệm tương lai này có thể sớm trở thành hiện thực nhờ sự phát triển mang tính đột phá của các nhà nghiên cứu tại MIT. FibeRobo, một loại sợi kích hoạt, có thể lập trình, có tiềm năng cách mạng hóa ngành dệt may bằng cách cho phép vải thay đổi hình dạng để đáp ứng với sự biến động của nhiệt độ.

Không giống như các loại sợi thay đổi hình dạng hiện có có chức năng hạn chế và khó kết hợp vào vật liệu dệt, FibeRobo cung cấp giải pháp linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Sợi co lại khi nhiệt độ tăng và tự đảo ngược khi nhiệt độ giảm mà không cần cảm biến hoặc phần cứng nhúng. Vật liệu cải tiến này có thể được tích hợp liền mạch vào các quy trình sản xuất dệt may, chẳng hạn như dệt, đan và thêu, khiến nó phù hợp với nhiều ứng dụng.

Một trong những khả năng thú vị nhất là tạo ra các loại quần áo nén có thể lập trình để hỗ trợ phục hồi sau phẫu thuật. Bằng cách kết hợp FibeRobo với sợi dẫn điện, hoạt động như một bộ phận làm nóng khi dòng điện đi qua nó, những bộ quần áo này không chỉ có thể nén mà còn điều chỉnh hình dạng của chúng dựa trên thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như dữ liệu từ cảm biến nhịp tim.

“Nghiên cứu này mở ra những biên giới mới trong ngành dệt may. Dệt may luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng lại bị động và không phản hồi. FibeRobo mang đến khả năng thích ứng và phản hồi rất cần thiết cho các loại vải,” tác giả chính Jack Forman cho biết.

Sự phát triển của FibeRobo được thực hiện thông qua việc sử dụng chất đàn hồi tinh thể lỏng (LCE), một vật liệu có đặc tính độc đáo khi đun nóng. Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp các sợi LCE hoạt động âm thầm và thay đổi hình dạng đáng kể để đáp ứng với sự thay đổi nhiệt độ. Bằng cách kiểm soát cẩn thận thành phần của vật liệu LCE, họ có thể tạo ra các sợi hoạt động ở nhiệt độ an toàn cho da, khiến chúng phù hợp với các loại vải mặc được.

Mặc dù quá trình chế tạo sợi LCE có thể gặp nhiều thách thức nhưng các nhà nghiên cứu của MIT đã phát triển một loại máy có thể vượt qua những trở ngại này. Chiếc máy này, được chế tạo bằng cách sử dụng các bộ phận được in 3D và cắt bằng laser, cho phép chế tạo sợi FiberRobo hiệu quả và chính xác.

Nhìn chung, nghiên cứu đột phá này có tiềm năng to lớn trong việc chuyển đổi ngành dệt may bằng cách cho phép tạo ra các loại vải có khả năng thích ứng và đáp ứng. Từ quần áo thông minh đến quần áo y tế tiên tiến, FibeRobo có thể cách mạng hóa cách chúng ta tương tác và hưởng lợi từ hàng dệt may.

Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: FiberRobo là gì?

Trả lời: FibeRobo là một loại sợi dẫn động, có thể lập trình được phát triển bởi các nhà nghiên cứu của MIT, có thể thay đổi hình dạng để đáp ứng với sự thay đổi nhiệt độ.

Hỏi: FibeRobo khác với các loại sợi thay đổi hình dạng khác như thế nào?

Trả lời: FibeRobo cung cấp nhiều chức năng hơn, có thể được tích hợp liền mạch vào vật liệu dệt và không yêu cầu phần cứng hoặc cảm biến nhúng.

Hỏi: Các ứng dụng tiềm năng của FiberRobo là gì?

Trả lời: FibeRobo có thể được sử dụng để tạo ra các loại quần áo nén có thể lập trình, quần áo thông minh và các loại vải khác có thể thích ứng với các nhu cầu và điều kiện khác nhau.

Hỏi: FibeRobo được chế tạo như thế nào?

Trả lời: Quá trình chế tạo bao gồm quá trình tổng hợp sợi đàn hồi tinh thể lỏng (LCE), sau đó được đưa vào vật liệu dệt bằng kỹ thuật sản xuất tiêu chuẩn.

Hỏi: FibeRobo có phù hợp với các loại vải mặc được không?

Trả lời: Có, FibeRobo được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ an toàn cho da, khiến nó phù hợp để tích hợp vào các loại vải mặc được.