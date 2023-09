Sao Hải Vương ở vị trí đối lập: Khi nào và làm thế nào để quan sát gã khổng lồ băng

Sao Hải Vương, hành tinh thứ tám tính từ mặt trời và là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, sẽ xung đối vào thứ Ba, ngày 19 tháng XNUMX. Điều này có nghĩa là nó sẽ nằm thẳng hàng với mặt trời và Trái đất, với hành tinh của chúng ta nằm ở trung tâm. Như một phần thưởng bổ sung, Sao Hải Vương cũng sẽ thực hiện cách tiếp cận gần Trái đất nhất, được gọi là cận điểm, vào cùng thời điểm. Điều này sẽ làm cho hành tinh xa xôi có vẻ lớn hơn và sáng hơn trên bầu trời đêm, tạo cơ hội quan sát tốt nhất.

Từ Thành phố New York, Sao Hải Vương sẽ mọc ở phía đông vào khoảng 6:58 chiều EDT và có thể nhìn thấy được vài giờ sau đó. Tại điểm cao nhất trên bầu trời, vào khoảng 12:51 sáng EDT vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 46, Sao Hải Vương sẽ ở cách đường chân trời XNUMX độ. Nó sẽ nằm trong chòm sao Song Ngư.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Sao Hải Vương đang ở cận điểm, Trái đất và gã khổng lồ băng vẫn cách nhau rất xa. Trong lần tiếp cận gần nhất này, Sao Hải Vương vẫn sẽ cách hành tinh của chúng ta khoảng 2.7 tỷ dặm. Để đưa ra một số góc nhìn, Trái Đất và Sao Hỏa cách nhau một khoảng cách trung bình là 140 triệu dặm. Điều này có nghĩa là khoảng cách trung bình giữa Sao Hỏa và Trái Đất có thể bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Sao Hải Vương gần gấp 20 lần.

Do khoảng cách quá xa nên Sao Hải Vương không thể được nhìn thấy trên bầu trời bằng mắt thường. Nó có chiều rộng 31,000 dặm (50,000 km), gấp khoảng bốn lần kích thước Trái đất, khiến nó trở thành hành tinh lớn thứ tư trong hệ mặt trời của chúng ta. Tuy nhiên, để quan sát được Sao Hải Vương cần phải sử dụng kính viễn vọng hoặc ống nhòm chất lượng và điều kiện thời tiết thuận lợi.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Tóm lại, sự đối lập và vị trí gần Trái đất của Sao Hải Vương mang đến cơ hội tuyệt vời để quan sát và nghiên cứu khối băng khổng lồ xa xôi này. Bằng cách sử dụng thiết bị thích hợp và tìm một địa điểm thích hợp, những người quan sát bầu trời có thể ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu của hệ mặt trời của chúng ta.

