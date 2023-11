Làm sáng tỏ sức hấp dẫn độc đáo: Điều gì khiến Drosophila Sechellia trở nên khác biệt?

By

Các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Riverside đã thực hiện một khám phá mang tính đột phá giải thích sự hấp dẫn hấp dẫn giữa một loài ruồi cụ thể, Drosophila sechellia và một loại trái cây quý hiếm chỉ được tìm thấy ở Seychelles. Nghiên cứu mới này, được công bố trên Cell Reports, cung cấp một góc nhìn mới mẻ về những thay đổi tiến hóa đã giúp D. sechellia phát triển mạnh trên quả noni độc hại (Morinda citrifolia) trong khi các loài Drosophila khác bị đẩy lùi.

Để hiểu được sở thích đặc biệt của D. sechellia đối với quả noni, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào hành vi và sinh lý học của nó. Không giống như các loài Drosophila khác, D. sechellia đã phát triển khả năng đáng kinh ngạc để chịu đựng các chất độc có trong axit béo của quả nhàu. Qua điều tra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các axit béo này kích hoạt tế bào thần kinh vị đắng ở ruồi đồng thời ức chế tế bào thần kinh vị ngọt của chúng. Việc kích hoạt vị đắng và ức chế vị ngọt cuối cùng là điều thu hút D. sechellia đến với quả.

Điều khiến D. sechellia khác biệt so với các loài khác là độ nhạy của nó thấp hơn đối với một số axit béo nhất định, điều này làm suy yếu tín hiệu tiêu cực do tế bào thần kinh vị đắng tạo ra. Ngoài ra, các axit béo này cũng ức chế phản ứng của đường, mặc dù ở mức độ thấp hơn ở D. sechellia. Kết quả là, D. sechellia không chỉ ăn quả nhàu mà còn đẻ trứng trên đó, đạt được lợi thế tiến hóa đáng kể so với các đối tác của nó.

Một khía cạnh hấp dẫn của nghiên cứu này là so sánh phản ứng vị giác với quả nhàu giữa ba loài ruồi có quan hệ gần gũi. Sự khác biệt về độ nhạy cảm vị giác quan sát được giữa các loài này tương ứng chặt chẽ với sở thích ăn uống của chúng. Điều này làm sáng tỏ mối quan hệ phức tạp giữa sự thay đổi khẩu vị và lựa chọn chế độ ăn uống ở sinh vật.

Hơn nữa, nghiên cứu này hứa hẹn sẽ kiểm soát sâu bệnh nông nghiệp trong tương lai. Bằng cách nghiên cứu những thay đổi di truyền cho phép côn trùng thích nghi với cây chủ và phát triển khả năng chống chịu chất độc thực vật, các nhà khoa học có thể tìm ra các phương pháp hiệu quả để quản lý các loài gây hại đe dọa năng suất và tính bền vững của nông nghiệp. Mô hình D. sechellia/noni, với sự phong phú của các công cụ di truyền, đang chứng tỏ là một nguồn tài nguyên quý giá để tìm hiểu các mối quan hệ phức tạp này.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Tại sao Drosophila sechellia là loài ruồi duy nhất bị thu hút bởi quả noni ở Seychelles?

Drosophila sechellia là loài duy nhất trong số các loài ruồi nhờ khả năng chịu đựng trái noni độc hại, không giống như các loài Drosophila khác bị xua đuổi. Ruồi đã tiến hóa những thay đổi trong hệ thống cảm giác vị giác của nó, cho phép nó thích và tiêu thụ trái noni hơn.

2. Sở thích về mùi vị của Drosophila sechellia khác với các loài ruồi khác như thế nào?

Drosophila sechellia thể hiện độ nhạy thấp hơn đối với một số axit béo có trong quả noni, làm suy yếu tín hiệu tiêu cực được gửi bởi các tế bào thần kinh vị đắng. Ngoài ra, các axit béo này ngăn chặn phản ứng với đường ở ruồi, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với các loài khác. Những khác biệt về độ nhạy cảm vị giác này góp phần khiến D. sechellia ưa thích quả noni hơn.

3. Tại sao việc nghiên cứu hệ thống vị giác của D. sechellia lại quan trọng?

Trong khi hệ thống khứu giác của ruồi đã được nghiên cứu rộng rãi, việc hiểu được chức năng cảm giác vị giác của chúng cũng quan trọng không kém, vì hành vi kiếm ăn có liên quan chặt chẽ với vị giác. Việc nghiên cứu cách hệ thần kinh tiến hóa ở côn trùng để thích nghi với các cây ký chủ khác nhau cung cấp những hiểu biết có giá trị về sở thích và sự thích nghi trong chế độ ăn uống.

4. Làm thế nào những phát hiện của nghiên cứu này có thể hữu ích trong việc kiểm soát sâu bệnh nông nghiệp?

Bằng cách nghiên cứu những thay đổi di truyền cho phép côn trùng thích nghi với cây chủ và phát triển khả năng chống chịu chất độc thực vật, các nhà khoa học có thể thu được kiến ​​thức quý giá để kiểm soát sâu bệnh nông nghiệp. Mô hình D. sechellia/noni, cung cấp nhiều công cụ di truyền, có thể hỗ trợ hiểu biết và có khả năng quản lý hành vi của các loài gây hại gây hại.