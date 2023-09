Các nhà khoa học dự đoán một siêu lục địa trong tương lai, nhưng New Zealand sẽ không nằm trong đó

By

Nghiên cứu mới được công bố cho thấy rằng trong 250 triệu năm nữa, đất trên Trái đất sẽ một lần nữa hình thành siêu lục địa, hợp nhất bảy lục địa thành một vùng đất rộng lớn. Siêu lục địa này được dự đoán sẽ tập trung xung quanh châu Phi ngày nay, với Australia đâm vào châu Á và châu Phi va chạm với châu Âu. Nam Cực, Bắc Mỹ và Nam Mỹ sau đó sẽ tham gia cùng những nước khác. Tuy nhiên, trong khi những vùng đất rộng lớn này hội tụ, New Zealand, còn được gọi là Aotearoa, sẽ vẫn ở ngoài khơi Australia.

Sự chuyển động của các mảng kiến ​​tạo, còn được gọi là sự trôi dạt lục địa, được cho là sẽ mang các lục địa lại gần nhau trong vòng 250 triệu năm tới. Australia được dự đoán sẽ di chuyển về phía bắc vào chuỗi đảo Đông Nam Á trong khoảng 25 triệu năm nữa, nhưng do nằm trên mảng Australia nên New Zealand dự kiến ​​sẽ không gặp Australia. Thay vào đó, New Zealand sẽ tiếp tục hành trình về phía bắc của mảng Australia.

Trong suốt 75 triệu năm, New Zealand dự kiến ​​sẽ tiến đến xích đạo, cùng thời điểm mà Châu Phi, Châu Á, Châu Úc và Châu Âu hội tụ để tạo thành siêu lục địa. Sau đó, New Zealand sẽ di chuyển về phía nam với tốc độ chậm hơn và cuối cùng sẽ ở vĩ độ từ 20 đến 30 độ dưới đường xích đạo.

Tuy nhiên, cuộc sống ở New Zealand trong tương lai được dự đoán sẽ không mấy dễ chịu. Sự hiện diện của siêu lục địa ở phía tây sẽ khiến Quần đảo Bắc và Nam bị “tắm trong biển nhiệt đới nóng”, khiến New Zealand không thể ở được. Sự hình thành của siêu lục địa dự kiến ​​sẽ giải phóng các khí nhà kính, bao gồm cả carbon dioxide, từ hoạt động của núi lửa, dẫn đến nhiệt độ toàn cầu tăng đáng kể.

Theo một mô hình máy tính, bầu khí quyển có thể chứa lượng carbon dioxide nhiều hơn gần 50% trong 250 triệu năm so với ngày nay. Sự kết hợp của lượng khí nhà kính tăng lên, năng lượng mặt trời tăng cao và sự vắng mặt của các vùng biển mát mẻ sẽ khiến siêu lục địa trở nên khắc nghiệt đối với hầu hết các dạng sống. Gần một nửa diện tích đất liền sẽ trở thành sa mạc, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở nhiều khu vực.

Mặc dù kịch bản tương lai này có vẻ xa vời nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động chống biến đổi khí hậu trong việc giữ cho hành tinh này ở trạng thái mát hơn và dễ sinh sống hơn. Nghiên cứu này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng việc duy trì khí hậu hiếu khách là rất quan trọng cho sự tồn tại và hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Định nghĩa:

– Siêu lục địa: Một vùng đất rộng lớn bao gồm nhiều lục địa nối liền với nhau.

– Chuyển động kiến ​​tạo/trôi dạt lục địa: Là sự chuyển động và va chạm dần dần của các mảng kiến ​​tạo Trái Đất.

– Khí nhà kính: Là loại khí góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính bằng cách hấp thụ bức xạ hồng ngoại, khiến nhiệt độ Trái đất tăng lên.

– Lớp phủ: Lớp bên dưới lớp vỏ Trái Đất chảy chậm do sức nóng của hành tinh.

Nguồn:

– Đại học Bristol

- CHẤT LIỆU