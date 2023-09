Đột phá trong chẩn đoán: Công nghệ CRISPR phát hiện virus Monkeypox với tốc độ và độ chính xác chưa từng có

Các nhà khoa học từ Viện Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty và Viện Nghiên cứu Y khoa Walter và Eliza Hall đã phát triển một công cụ chẩn đoán mang tính cách mạng có tên MPXV-CRISPR. Được xuất bản trên tạp chí The Lancet Microbe, nghiên cứu hợp tác của họ cho thấy sức mạnh của công nghệ CRISPR trong việc phát hiện virus đậu khỉ (MPXV) với độ chính xác và tốc độ vô song.

While CRISPR is widely known for its gene editing capabilities, it has recently been harnessed for designing highly sensitive diagnostic tools. MPXV-CRISPR functions as a “super-precise detective,” rapidly identifying specific genetic material associated with the virus in clinical samples. The researchers programmed the tool to target genetic sequences unique to MPXV, using a database of 523 MPXV genomes to construct the necessary “guides” for binding to the viral DNA.

Khi DNA virus có trong mẫu lâm sàng, hệ thống CRISPR sẽ được dẫn đến mục tiêu và phát ra tín hiệu cho thấy sự hiện diện của virus. Độ nhạy và độ chính xác mà MPXV-CRISPR đạt được tương đương với các phương pháp PCR tiêu chuẩn vàng nhưng thời gian thử nghiệm giảm đáng kể.

Một trong những tính năng đột phá của MPXV-CRISPR là tốc độ chẩn đoán. Chẩn đoán bệnh thủy đậu hiện nay thường liên quan đến xét nghiệm tập trung trong phòng thí nghiệm, có thể mất vài ngày mới có kết quả. Ngược lại, MPXV-CRISPR có thể phát hiện virus trong thời gian đáng kinh ngạc là 45 phút.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu biến MPXV-CRISPR thành một thiết bị di động để phát hiện tại chỗ tại các điểm chăm sóc. Công nghệ này có tiềm năng cách mạng hóa việc quản lý bệnh đậu khỉ, giúp truy cập nhanh hơn vào các chẩn đoán chính xác, đặc biệt là ở những vùng có nguồn lực hạn chế và vùng sâu vùng xa. Bằng cách đẩy nhanh quá trình điều trị và cải thiện kết quả của bệnh nhân, phương pháp xét nghiệm phi tập trung có thể tăng cường đáng kể các phản ứng của y tế công cộng đối với dịch bệnh đậu khỉ.

Nghiên cứu được thực hiện với sự cộng tác của Trung tâm Sức khỏe Tình dục Melbourne và Đại học Monash. Các nhà nghiên cứu tin rằng MPXV-CRISPR đại diện cho một tiến bộ lớn trong lĩnh vực chẩn đoán và hứa hẹn sẽ thay đổi cách quản lý bệnh tật trong tương lai.

nguồn:

Vi khuẩn Lancet. (2023). Phát hiện nhanh virus đậu khỉ bằng xét nghiệm qua trung gian CRISPR-Cas12a: một nghiên cứu đánh giá và xác nhận trong phòng thí nghiệm.