Sự mất mát đáng báo động của các thềm băng ở Nam Cực được tiết lộ qua các quan sát vệ tinh

Các quan sát vệ tinh đã tiết lộ sự mất mát mật độ băng đáng lo ngại tại các thềm băng ở Nam Cực trong 25 năm qua, nhấn mạnh tác động ngày càng nhanh của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu phân tích 100,000 hình ảnh radar vệ tinh từ các sứ mệnh Copernicus Sentinel-1 và CryoSat của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, phát hiện ra rằng hơn 40% thềm băng nổi ở Nam Cực đã giảm đáng kể về thể tích kể từ năm 1997. Trong số 162 thềm băng ở Nam Cực, 71 thềm băng có kinh nghiệm khối lượng giảm, dẫn đến tổng thất thoát khoảng 8.3 nghìn tỷ tấn băng trong thời gian nghiên cứu.

Những phát hiện này nêu bật những tác động tiềm tàng của việc mất băng này. Là phần mở rộng của các dải băng trên đất liền ở Nam Cực, các thềm băng đóng vai trò như một rào cản làm chậm dòng băng chảy vào đại dương, do đó ổn định các sông băng. Tuy nhiên, việc mất đi các thềm băng không chỉ góp phần làm mực nước biển dâng cao mà còn làm tăng tốc độ mất băng dưới dạng nước ngọt sông băng chảy vào đại dương. Tác động kép này đặt ra một rủi ro đáng kể.

Nghiên cứu tiết lộ rằng sự tan chảy của các thềm băng đã dẫn đến việc giải phóng khoảng 74 nghìn tỷ tấn nước tan chảy tươi vào đại dương. Dòng nước tan chảy này có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông của đại dương, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ toàn cầu và hỗ trợ đời sống thủy sinh.

Nghiên cứu cũng cho thấy một bức tranh phức tạp về tình trạng mất băng ở Nam Cực. Các thềm băng ở phía tây lục địa, chịu tác động của nước ấm hơn do các dòng hải lưu và gió khác nhau, đã bị mất băng đáng kể hơn so với các thềm băng ở phía đông. Thềm băng Getz, lớn nhất ở Nam Cực, đã mất 2 nghìn tỷ tấn băng kể từ năm 1997, với khoảng 5% tổn thất là do băng vỡ ra và trôi vào đại dương. 95% tổn thất còn lại là do tan chảy ở đáy thềm băng.

Nghiên cứu kết luận rằng gần một nửa thềm băng ở Nam Cực đang co lại mà không có dấu hiệu phục hồi, cho thấy chúng không thể tái sinh dưới áp lực của khí hậu ấm lên. Điều này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc tiếp tục giám sát vệ tinh ở Nam Cực, chẳng hạn như các sứ mệnh Copernicus Sentinel-1 và CryoSat, để theo dõi và hiểu những thay đổi đang diễn ra ở vùng cực xa xôi này.

Nguồn:

– Xuất bản tạp chí Tiến bộ khoa học

– Các sứ mệnh vệ tinh Copernicus Sentinel-1 và CryoSat của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA)