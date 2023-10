SpaceX thúc đẩy việc cấp phép ra mắt nhanh hơn

By

Tóm tắt: SpaceX đang gây áp lực lên Cục Hàng không Liên bang (FAA) để đẩy nhanh quá trình cấp phép phóng tên lửa. Tên lửa Starship của công ty đã sẵn sàng cho chuyến bay thử nghiệm thứ hai nhưng đang chờ phê duyệt theo quy định cuối cùng. SpaceX hy vọng sẽ phóng vào nửa đầu tháng 2. Trong khi đó, Virgin Galactic có kế hoạch thực hiện sứ mệnh thứ sáu trong sáu tháng vào ngày 9 tháng 5,500. Các công ty phóng tên lửa nhỏ đang phải vật lộn để cạnh tranh với mức giá thấp của SpaceX cho các sứ mệnh Falcon 20. Vị trí thống trị của SpaceX trên thị trường đã có tác động “cực kỳ ớn lạnh” đối với ngành công nghiệp phóng nhỏ. SpaceX cung cấp cơ hội phóng xe chung cho các vệ tinh nhỏ với mức giá thấp tới 1 USD/kg, một mức giá thấp hơn nhiều so với những gì các phương tiện phóng nhỏ chuyên dụng đưa ra. Ba công ty Hoa Kỳ, SpaceX, Blue Origin và Virgin Galactic, đã yêu cầu gia hạn thời gian học tập trước khi các quy định an toàn mới của liên bang đối với các sứ mệnh bay vào vũ trụ thương mại của con người được thực hiện. Lệnh cấm XNUMX năm đối với các quy định liên bang sẽ hết hạn vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

SpaceX đang tăng cường nỗ lực để có được giấy phép phóng nhanh hơn từ Cục Hàng không Liên bang (FAA). Công ty đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết cho chuyến bay thử thứ hai của tên lửa Starship nhưng đang chờ phê duyệt cuối cùng theo quy định. Ngày ra mắt sớm nhất có thể hiện nay là vào nửa đầu tháng 2. Mặt khác, Virgin Galactic đang chuẩn bị cho sứ mệnh thứ sáu trong sáu tháng, dự kiến ​​vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Tuy nhiên, các công ty phóng tên lửa nhỏ đang phải đối mặt với thách thức trong việc cạnh tranh với mức giá thấp của SpaceX cho các sứ mệnh Falcon 9. Các giám đốc điều hành trong ngành đã tuyên bố rằng vị trí thống trị của SpaceX trên thị trường đã có tác động đáng kể đến ngành phóng vệ tinh nhỏ, khiến họ khó cạnh tranh về giá. SpaceX hiện cung cấp cơ hội phóng xe chung cho các vệ tinh nhỏ với mức giá thấp tới 5,500 USD/kg. Mặc dù những mức giá này đã tăng so với mức ban đầu là 5,000 USD/kg nhưng chúng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá mà các phương tiện phóng nhỏ chuyên dụng đưa ra.

Ngoài ra, ba công ty Mỹ là SpaceX, Blue Origin và Virgin Galactic đã cùng nhau yêu cầu gia hạn thời gian học tập trước khi các quy định an toàn mới của liên bang đối với các sứ mệnh bay vào vũ trụ thương mại của con người được thực hiện. Lệnh cấm 20 năm hiện tại đối với các quy định liên bang sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng XNUMX. Các công ty tin rằng ngành này vẫn chưa đủ trưởng thành để áp dụng các quy định an toàn mới và họ đang làm việc với FAA và các cơ quan chính phủ khác để thiết lập một quy định an toàn mới. khuôn khổ cho việc vận chuyển không gian.

Nguồn:

– Nguồn 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Nguồn 2: Tin tức không gian – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-price/

– Nguồn 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/