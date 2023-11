Nghiên cứu mới khai thác các Ninja của thiên nhiên để bảo vệ quả Kiwi và ong

Các nhà khoa học Kiwi đang khám phá một giải pháp đột phá để chống lại các mầm bệnh nguy hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp bằng cách sử dụng các ninja của tự nhiên – các biện pháp kiểm soát sinh học thể thực khuẩn. Thuật ngữ “ninja của tự nhiên” do Tiến sĩ Heather Hendrickson, giảng viên cao cấp tại Đại học Canterbury, đặt ra để mô tả các loại virus chuyên tấn công vi khuẩn có hại mà không gây hại cho vi khuẩn có lợi. Không giống như các loại kháng sinh thường có phổ hoạt động rộng, các thể thực khuẩn có phạm vi vật chủ hạn chế, khiến chúng có mục tiêu cao và hiệu quả trong việc chống lại mầm bệnh.

Trong nỗ lực tiên phong, nhóm nghiên cứu liên ngành của Tiến sĩ Hendrickson đã được trao 8.9 triệu đô la từ Quỹ Nỗ lực Việc làm, Đổi mới và Kinh doanh năm 2023 của Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm để phát triển “cocktail” thể thực khuẩn nhằm giải quyết các mầm bệnh chính trong nông nghiệp. Các sáng kiến ​​này chủ yếu tập trung vào việc chống lại bệnh ung thư trên cây Kiwi (Psa) và vi rút Foulbrood của Mỹ gây ảnh hưởng đến ong mật.

Ưu điểm của việc sử dụng các thể thực khuẩn nằm ở khả năng lây nhiễm đặc hiệu các mầm bệnh mục tiêu trong khi loại bỏ các vi sinh vật khác cần thiết cho sức khỏe của sinh vật. Ví dụ, nếu một phage được tiêm vào ong mật, nó sẽ tấn công trực tiếp vào mầm bệnh cụ thể mà không ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột có lợi của ong. Cơ chế nhắm mục tiêu chính xác này giảm thiểu nguy cơ làm gián đoạn sức khỏe tổng thể của sinh vật được bảo vệ.

Khai thác khả năng kiểm soát sinh học của thể thực khuẩn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp của New Zealand. Bằng cách phát triển các giải pháp thể thực khuẩn phù hợp, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ nâng cao năng suất và an ninh trong ngành công nghiệp thực phẩm đồng thời thúc đẩy ý thức về môi trường. Hơn nữa, dự án nhằm mục đích tăng cường ngành công nghiệp sinh học sản xuất, tạo việc làm có tay nghề cao và tạo điều kiện tiếp cận thị trường toàn cầu.

Sự hợp tác nghiên cứu bao gồm các tổ chức có uy tín như Đại học Otago, Nghiên cứu Thực phẩm và Thực vật, Viện Cawthron, BioSouth Ltd và Apiculture New Zealand. Các quan điểm bản địa, do các nhà khoa học và nhà nghiên cứu người Maori dẫn đầu, cung cấp những hiểu biết có giá trị về ý nghĩa của dự án đối với taiao (môi trường), đặc biệt với sự phổ biến của các doanh nghiệp do người Maori lãnh đạo trong lĩnh vực cơ bản.

Tầm nhìn dài hạn cho nỗ lực này mở rộng ra ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Tiến sĩ Hendrickson tin rằng bằng cách thiết lập cơ sở hạ tầng và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để sử dụng các thể thực khuẩn một cách an toàn trong nông nghiệp, nền tảng này có thể được mở rộng để giải quyết các mối đe dọa mới nổi đối với sản xuất lương thực và thậm chí nhắm tới các mầm bệnh liên quan đến y tế ở người. Nghiên cứu này mở ra những khả năng thú vị cho tương lai của việc kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ các bên liên quan, bao gồm cả những người nuôi ong đã hào phóng cung cấp mẫu đất. Để tỏ lòng biết ơn, các nhà nghiên cứu đã đặt tên các thể thực khuẩn được phát hiện theo tên những người đóng góp, trong đó một số được đặt theo tên những nhân vật nổi tiếng như Dame Jacinda Ardern, Ngài Ashley Bloomfield, và thậm chí cả chính những người nuôi ong.

Bằng cách khai thác sức mạnh của các ninja trong tự nhiên, New Zealand có vị thế tốt để cách mạng hóa việc kiểm soát dịch bệnh trong nông nghiệp, bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng và có khả năng mở đường cho các phương pháp tiếp cận mới để chống lại mầm bệnh ở người.

Câu Hỏi Thường Gặp

Kiểm soát sinh học phage là gì?

Các phương pháp kiểm soát sinh học của thể thực khuẩn là các vi rút nhắm mục tiêu và tấn công cụ thể các vi khuẩn có hại trong sinh vật, đưa ra cách tiếp cận có mục tiêu cao để kiểm soát dịch bệnh.

Phage khác với kháng sinh như thế nào?

Không giống như kháng sinh, có thể gây hại cho cả vi khuẩn có hại và có lợi, các thể thực khuẩn có phạm vi vật chủ hạn chế, cho phép chúng nhắm mục tiêu vào các mầm bệnh cụ thể mà không ảnh hưởng đến các vi sinh vật có lợi.

Các nhà nghiên cứu đang nhắm tới mầm bệnh nào?

Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc chống lại bệnh ung thư trên cây Kiwi (Psa) và vi rút Foulbrood của Mỹ (AFB), gây ra mối đe dọa cho ong mật.

Tác động tiềm tàng của nghiên cứu này là gì?

Nghiên cứu này có tiềm năng nâng cao năng suất và an ninh trong lĩnh vực nông nghiệp đồng thời củng cố ngành công nghiệp sinh học sản xuất, tạo việc làm có tay nghề cao và tạo điều kiện tiếp cận các thị trường toàn cầu có ý thức về môi trường. Hơn nữa, nghiên cứu này có thể có ý nghĩa trong việc chống lại các mối đe dọa mới nổi trong sản xuất thực phẩm và thậm chí nhắm vào các mầm bệnh ở người.

Ai tham gia hợp tác nghiên cứu?

Sự hợp tác bao gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học Canterbury, Đại học Otago, Nghiên cứu Thực phẩm và Thực vật, Viện Cawthron, BioSouth Ltd và Nghề nuôi ong New Zealand. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu người Maori cũng đang đưa ra những góc nhìn có giá trị về Bản địa.