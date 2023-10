Các nhà nghiên cứu khám phá nguyên nhân của trận động đất lớn nhất trên sao Hỏa

By

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đã xác định được nguyên nhân gây ra trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trên sao Hỏa. Trái ngược với những suy đoán ban đầu, trận động đất mạnh 4.7 độ richter, có tên S1222a, không phải do va chạm với thiên thạch mà do hoạt động kiến ​​tạo đáng kể bên trong lớp vỏ Sao Hỏa. Sự kiện kéo dài ít nhất sáu giờ này được tàu đổ bộ InSight của NASA phát hiện vào ngày 4 tháng 2022 năm XNUMX.

Để điều tra nguyên nhân trận động đất, Tiến sĩ Benjamin Fernando, nhà nghiên cứu chính, đã hợp tác với nhiều cơ quan vũ trụ khác nhau, bao gồm Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và Cơ quan Vũ trụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nỗ lực chung này cho phép nhóm phân tích dữ liệu từ nhiều vệ tinh quay quanh Sao Hỏa, bao phủ diện tích bề mặt rộng lớn 144 triệu km2.

Mặc dù trận động đất này giống với những trận động đất trước do tác động của thiên thạch gây ra, nhưng nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào về một miệng núi lửa mới sau nhiều tháng tìm kiếm. Điều này khiến họ kết luận rằng trận động đất là do sự giải phóng áp lực bên trong lớp vỏ của Sao Hỏa chứ không phải do tác động từ bên ngoài.

Tiến sĩ Fernando giải thích rằng sức căng bên trong lớp vỏ của Sao Hỏa là kết quả của hàng tỷ năm tiến hóa, bao gồm cả tốc độ lạnh đi và co lại khác nhau của các khu vực khác nhau trên hành tinh. Trong khi nguyên nhân của các mức độ căng thẳng khác nhau vẫn chưa rõ ràng, những phát hiện từ nghiên cứu này góp phần nghiên cứu sâu hơn. Hiểu được những mô hình căng thẳng này có thể rất quan trọng trong việc xác định vị trí thích hợp cho các khu định cư của con người trong tương lai trên Sao Hỏa.

Nỗ lực hợp tác của dự án này liên quan đến nhiều sứ mệnh không gian đã được ca ngợi là kế hoạch chi tiết cho quan hệ đối tác quốc tế thành công trong việc khám phá không gian sâu. Những phát hiện này đã làm sáng tỏ động lực địa chất độc đáo của Sao Hỏa và đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc làm sáng tỏ những bí ẩn của Hành tinh Đỏ.

