Khám phá mới tiết lộ sóng vô tuyến cổ xưa từ các thiên hà hàng tỷ năm trước

Một khám phá gần đây của các nhà thiên văn học đã tiết lộ một hiện tượng hấp dẫn từ khoảng 8 tỷ năm trước: việc phát hiện sóng vô tuyến phát ra từ sự hợp nhất của các thiên hà. Điều làm cho phát hiện này thực sự đáng chú ý là nó là trường hợp lâu đời nhất được biết đến của một sự kiện khiến các nhà khoa học bối rối từ lâu – một vụ nổ vô tuyến nhanh (FRB).

Vụ nổ này, kéo dài chưa đầy một phần nghìn giây, giải phóng một lượng năng lượng đáng kinh ngạc tương đương với năng lượng mà mặt trời của chúng ta tạo ra trong ba mươi năm. SKA Pathfinder của Úc, một kính viễn vọng vô tuyến đặt ở Tây Úc, ban đầu đã phát hiện ra vụ nổ. Sau đó, Kính thiên văn cực lớn của Đài thiên văn Nam châu Âu ở Chile đã xác định được vị trí chính xác của nó.

Được đặc trưng như một loại bức xạ điện từ tần số vô tuyến, các vụ nổ vô tuyến nhanh thể hiện những đợt bùng phát năng lượng ngắn nhưng mãnh liệt vượt qua hầu hết các nguồn sóng vô tuyến khác trong phạm vi rộng lớn của vũ trụ. Sóng vô tuyến, sở hữu bước sóng dài nhất trên phổ điện từ, đóng một vai trò quan trọng trong nhiều quan sát thiên văn khác nhau.

Trong khi người đồng trưởng nhóm nghiên cứu, Ryan Shannon từ Đại học Công nghệ Swinburne ở Úc, so sánh sóng vô tuyến trong FRB với sóng được sử dụng trong lò vi sóng, thì cường độ của vụ nổ này là không thể so sánh được. Trên thực tế, năng lượng do FRB này giải phóng sẽ đủ để cho vào lò vi sóng “một bát bỏng ngô to gấp đôi mặt trời”.

Trước phát hiện này, vụ nổ sóng vô tuyến nhanh lâu đời nhất được biết đến đã có niên đại cách đây 5 tỷ năm, khiến phát hiện này có tuổi đời đáng chú ý hơn 3 tỷ năm. Vì bản thân vũ trụ đã có tuổi đời khoảng 13.8 tỷ năm nên sự kiện này cung cấp những hiểu biết vô giá về giai đoạn đầu của sự hình thành và hiện tượng thiên hà.

Hơn nữa, ngoài tính chất cổ xưa của nó, vụ nổ này còn là vụ nổ xa nhất từng được phát hiện trong số các FRB, do các nhà thiên văn học phải đi qua khoảng cách rất xa để nghiên cứu các vật thể và sự kiện từ quá khứ xa xôi.

Stuart Ryder thuộc Đại học Macquarie ở Úc, người đồng trưởng nhóm nghiên cứu, nhận xét: “Bây giờ chúng ta biết rằng các vụ nổ vô tuyến nhanh đã tồn tại hơn một nửa tuổi của vũ trụ”.

Trong khi nguyên nhân chính xác của FRB vẫn còn khó nắm bắt, một lý thuyết hàng đầu cho thấy những vụ nổ này bắt nguồn từ một loại sao neutron hấp dẫn được gọi là sao từ. Những nam châm này là một trong những vật thể cực đoan nhất trong vũ trụ và có khả năng tạo ra những đợt bùng nổ năng lượng phi thường như vậy.

Xem xét tần số của FRB, ước tính khoảng 100,000 xảy ra hàng ngày trên khắp vũ trụ, việc phát hiện và nghiên cứu chúng mở ra tiềm năng to lớn cho việc đo lường và tìm hiểu sự phân bố vật chất trong khoảng trống rộng lớn giữa các thiên hà.

Thật vậy, những vụ nổ này đại diện cho một biên giới thú vị trong nghiên cứu thiên văn, hứa hẹn khám phá những bí mật mới về tấm thảm vũ trụ bao la của vũ trụ chúng ta.

