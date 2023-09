Thăm dò dòng plasma nóng hiếm ở thượng tầng khí quyển

By

Gần các cực của Trái đất, cực quang là cảnh tượng phổ biến, hiển thị các màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc ở tầng trên bầu khí quyển gây ra bởi sự tương tác giữa gió mặt trời và từ quyển của hành tinh. Tuy nhiên, gần xích đạo hơn, một hiện tượng khí quyển khác có thể xảy ra: sự trôi dạt ion dưới cực quang (SAID).

Các sự kiện SAID liên quan đến dòng plasma nóng chảy nhanh về phía tây qua tầng điện ly. Những sự kiện này có liên quan đến các cấu trúc nhìn thấy được trên bầu trời, chẳng hạn như các vòng cung cực quang đỏ (SAR) ổn định và sự tăng cường vận tốc phát nhiệt mạnh (STEVE). Thông thường, các sự kiện SAID xảy ra từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, nhưng cũng có những trường hợp luồng SAID được phát hiện sau nửa đêm.

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý: Vật lý Không gian, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào 15 sự kiện SAID sau nửa đêm được phát hiện gần Nam Mỹ vào năm 2013. Bằng cách phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các chương trình vệ tinh và đo lường hoạt động cực quang, họ đã điều tra các đặc điểm và sự hình thành của những sự kiện hiếm hoi này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các sự kiện SAID sau nửa đêm, tương tự như các sự kiện trước nửa đêm, là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa các điều kiện tầng điện ly và động lực địa từ. Sự tương tác bao gồm sự hình thành điện trường và tương tác sóng-hạt, đóng vai trò là nguồn nhiệt cục bộ.

Những phát hiện này nâng cao hiểu biết về động lực học plasma phía trên khí quyển và khả năng phá vỡ tín hiệu radar để theo dõi vệ tinh và các ứng dụng quan trọng khác. Nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về cách các sự kiện SAID và các hiện tượng liên quan của chúng có thể tác động đến bầu khí quyển Trái đất.

Nguồn: Ildiko Horvath và cộng sự, Dòng ion trôi dạt cận cực quang về phía Tây (SAID) được phát triển vào lúc nửa đêm (1–4) Khu vực giờ địa phương từ tính trong năm 2013, Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý: Vật lý Không gian (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677