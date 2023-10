Mô hình mới của cuộc sống hiện đại ở Dapoli: Làng Indradhanu

By

PPROM Developers, một công ty bất động sản uy tín, mới đây đã ra mắt Indradhanu Village, dự án thị trấn nhà gỗ lớn nhất tại thị trấn Dapoli thanh bình, Maharashtra. Với diện tích rộng rãi 12.5 mẫu Anh, Làng Indradhanu hướng đến việc xác định lại cuộc sống hiện đại bằng cách kết hợp hoàn hảo các tiện ích đô thị với sự yên bình của thiên nhiên.

Được thiết kế để mang đến cho cư dân một lối sống thoải mái và sang trọng trong một môi trường yên bình, Indradhanu Village cung cấp nhiều loại nhà gỗ 1, 2 và 3 BHK được thiết kế trang nhã. Mỗi bungalow đều được thiết kế tỉ mỉ, có phòng rộng rãi và không gian sân vườn đẹp mắt tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Ẩn mình giữa cây xanh tươi tốt và cảnh quan được chăm sóc tỉ mỉ, Làng Indradhanu là thiên đường tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố. Khu đô thị được trang bị câu lạc bộ, hồ bơi, phòng tập thể dục và khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, cho phép cư dân tham gia các hoạt động giải trí trong cộng đồng của mình.

An ninh là ưu tiên hàng đầu ở Làng Indradhanu, với một cộng đồng được kiểm soát an ninh cung cấp hệ thống giám sát CCTV và an ninh 24×7. Ngoài ra, thị trấn tuân thủ các nguyên tắc Vastu, thúc đẩy sự tích cực và hòa hợp trong gia đình.

Làng Indradhanu không chỉ cung cấp nhà ở mà còn cung cấp hàng loạt tiện ích ấn tượng nhằm nâng cao cuộc sống của cư dân. Thị trấn có các tiện nghi chăm sóc sức khỏe như vọng lâu và phòng tập thể dục mở để thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Nó cũng đảm bảo sự an toàn và yên tâm thông qua dịch vụ xe cứu thương và bộ sơ cứu được trang bị tốt. Trong khuôn viên nơi này có đường chạy bộ dành cho những người có lối sống năng động. Sự thuận tiện cũng được ưu tiên, với các tiện ích hàng ngày được thiết kế để cư dân dễ dàng sử dụng.

Ar. Sandeep Naresh Joshi, giám đốc và người sáng lập Tập đoàn PPROM, hình dung Làng Indradhanu là một trải nghiệm sống sôi động. Ông nhấn mạnh sự chú ý cẩn thận đến từng chi tiết trong thiết kế, đảm bảo cư dân có thể tận hưởng một phong cách sống hài hòa và đầy màu sắc.

Khi Dapoli tiếp tục thu hút những người đang tìm kiếm một lối sống yên bình, Làng Indradhanu nổi lên như một lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn coi đây là ngôi nhà thiên đường yên tĩnh. Với cảnh quan rộng lớn, thiết kế chu đáo, tiện nghi hiện đại và cam kết mang lại hạnh phúc cho người dân, Làng Indradhanu đặt ra tiêu chuẩn mới cho cuộc sống dân cư ở Dapoli.

Nguồn:

– Nhà phát triển PPROM