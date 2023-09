Kim cương hồng: Tiết lộ nguồn gốc của những viên đá quý hiếm và có giá trị

By

Các nhà nghiên cứu Australia từ Đại học Curtin ở Perth đã có những khám phá quan trọng về nguồn gốc của kim cương hồng. Những viên đá quý quý hiếm này, nổi tiếng với màu hồng tuyệt đẹp, được phát hiện là hình thành cách đây hơn 1.3 tỷ năm trong thời kỳ siêu lục địa sơ khai tan rã. Những viên kim cương màu hồng, thực chất là những viên kim cương bị hư hỏng với mạng tinh thể bị biến dạng, mang lại vẻ đẹp độc đáo nhưng phải trả giá đắt.

Phần lớn kim cương hồng trên thế giới, hơn 90%, đến từ mỏ Argyle hiện đã đóng cửa ở Tây Úc. Trong số hàng ngàn viên đá quý, chỉ có một số ít là những viên đá màu hồng được săn lùng nhiều. Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Hugo Olierook dẫn đầu ước tính rằng những viên kim cương này đã bị đẩy về phía bề mặt Trái đất trong sự sụp đổ của Nuna, một trong những siêu lục địa sớm nhất. Điều này cho thấy rằng các điểm nối lục địa cổ đại khác có thể chứa nhiều loại đá quý rực rỡ này hơn.

Những viên kim cương Argyle hình thành sâu dưới lòng đất gần rễ lục địa ổn định. Khi các vùng đất va chạm tạo thành Nuna, áp suất tạo ra gần rìa phía tây bắc Australia đã khiến những viên kim cương trong suốt một thời thay đổi màu sắc. Nghiên cứu do Tiến sĩ Robert Pidgeon và nhóm của ông thực hiện vào cuối những năm 1980 cho thấy vụ phun trào đưa kim cương lên bề mặt xảy ra khoảng 1.2 tỷ năm trước. Tuy nhiên, tính chính xác của ước tính này bị nghi ngờ do những thay đổi tiềm tàng do một hồ nước cổ gây ra.

Sử dụng công nghệ chùm tia laser tiên tiến, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra ước tính chính xác hơn về tuổi của đá Argyle. Phân tích của họ cho thấy vụ phun trào xảy ra khoảng 1.3 tỷ năm trước, trùng với thời điểm Nuna tan rã. Sự mỏng đi của rìa lục địa trong quá trình tách ra này có thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của magma giàu kim cương lên bề mặt.

Mối liên hệ giữa sự tách giãn lục địa và sự hình thành kim cương không phải là một khái niệm mới nhưng vẫn là chủ đề tranh luận. Nghiên cứu mới góp phần hiểu rõ hơn về cách thức sự tan rã của siêu lục địa có thể gây ra các vụ phun trào giàu kim cương. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến lượng carbon dồi dào cần thiết cho sự hình thành kim cương của Argyle.

Nghiên cứu này thể hiện một bước quan trọng trong việc làm sáng tỏ quá trình phức tạp dẫn đến việc tạo ra những viên kim cương hồng độc đáo và có giá trị của Argyle. Các nghiên cứu sâu hơn vẫn cần thiết để cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống cổ xưa này. Cũng như nhiều khía cạnh của tự nhiên, những điều bất ngờ chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện.

