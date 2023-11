Alan Stern chuẩn bị cho chuyến bay vũ trụ dưới quỹ đạo trong sứ mệnh thiên hà Virgin

Alan Stern, một nhà khoa học hành tinh tại Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI) và là nhà điều tra chính của sứ mệnh Chân trời mới của NASA, sắp thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình là được du hành vào vũ trụ. Trong sứ mệnh Galactic 05 của Virgin Galactic, Stern sẽ nằm trong phi hành đoàn trên chuyến bay thương mại thứ năm của họ. Anh ấy sẽ sớm gia nhập hàng ngũ số ít những người đã mạo hiểm vượt ra ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Chuẩn bị cho chuyến bay vào vũ trụ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Stern đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu, bao gồm ba buổi tập ly tâm và ba chuyến bay phản lực hiệu suất cao. Các chuyến bay phản lực đã cho anh ta khả năng tăng tốc ở mức độ cao, giúp cơ thể anh ta thích nghi với tốc độ nhanh chóng trong quá trình phóng. Mặc dù đòi hỏi về thể chất nhưng Stern tin rằng chuyến bay thực tế sẽ không vất vả bằng.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Stern đã nỗ lực hướng tới thời điểm này. Anh lặn biển, du lịch đến Nam Cực, trở thành phi công thương mại và thậm chí còn làm Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp được nhà nước chứng nhận. Anh ấy đã nhiều lần nộp đơn để trở thành chuyên gia về sứ mệnh tàu con thoi của NASA và là người ủng hộ việc các nhà khoa học du hành vào vũ trụ thông qua chuyến bay vũ trụ thương mại. Những nỗ lực của ông đã giúp chuyển trọng tâm của các công ty như Virgin và Blue Origin từ việc chỉ phục vụ khách du lịch sang hỗ trợ cả các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục.

Đối với chuyến bay sắp tới của Stern, anh ấy có tám mục tiêu do SwRI đặt ra. Chuyến bay sẽ đóng vai trò chuẩn bị cho chuyến bay dưới quỹ đạo tiếp theo do NASA tài trợ, chuyến bay sẽ chỉ tập trung vào nghiên cứu. Trong suốt chuyến bay, anh ấy muốn làm quen với trải nghiệm thực tế và so sánh nó với các mô phỏng huấn luyện. Stern cũng sẽ đeo dây nịt sinh học để theo dõi huyết áp và nhịp tim. Dữ liệu này sẽ được so sánh với các thử nghiệm trước đó, cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho các chuyến bay nghiên cứu trong tương lai.

Bất chấp một số lo ngại về những rủi ro liên quan, sự phấn khích của Stern đã lấn át mọi nỗi sợ hãi. Nỗi lo lớn nhất của anh là ngã bệnh ngay trước chuyến bay. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực hiện hơn 24 chuyến bay không trọng lực, anh vẫn tự tin vào khả năng xử lý các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn của mình.

