Những người bảo vệ thiên hà Vol. 3 Bán ngắn về khoa học nhưng chiếm được cảm tình

Những người bảo vệ thiên hà Vol. 3 đã thu hút khán giả bằng cuộc phiêu lưu giữa các thiên hà, nhưng một phân tích gần đây của phi hành gia NASA Chris Hadfield tiết lộ rằng bộ phim có một số tự do với độ chính xác về mặt khoa học. Cụ thể, Hadfield chỉ ra một lỗi trong cảnh Star-Lord lơ lửng trong không gian mà không mặc trang phục phi hành gia trong một khoảng thời gian dài.

Hadfield giải thích rằng trên thực tế, một con người bị bỏ lại trong không gian mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào sẽ chỉ có thể sống được một thời gian ngắn. Oxy trong máu sẽ cạn kiệt trong vòng 15 giây, gây bất tỉnh và trong vòng 90 giây, cơ thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn dẫn đến tử vong. Trong khi bộ phim mô tả các hiệu ứng hình ảnh ấn tượng như sưng mặt và sương giá trên khuôn mặt của Star-Lord, Hadfield lập luận rằng những điều này sẽ không xảy ra ở mức độ nghiêm trọng như vậy.

Ông cũng lưu ý rằng kịch bản sẽ hợp lý hơn đối với một nhân vật như Groot, vì một cái cây có tri giác có thể tồn tại trong không gian mà không phải chịu những hậu quả tiêu cực như con người.

Điều đáng nói là Guardians of the Galaxy Vol. 3 không phải là bộ phim đầu tiên trong loạt phim miêu tả các nhân vật gặp nguy hiểm trong không gian. Trong bộ phim Guardians of the Galaxy đầu tiên, cả Gamora và Star-Lord đều gặp phải một sự cố nguy hiểm trong không gian nơi da thịt của họ bị đóng băng. Trong khi các nhà làm phim kết hợp một số khía cạnh hiện thực nhất định như khuôn mặt sưng tấy của Star-Lord để nâng cao tác động về mặt cảm xúc, Hadfield thừa nhận rằng bộ phim có thể không đạt được chủ nghĩa hiện thực khoa học hoàn toàn.

Bất chấp sự thiếu chính xác về mặt khoa học, Guardians of the Galaxy Vol. 3 vẫn là một cái kết thỏa mãn cho bộ ba Người bảo vệ, thu hút khán giả bằng hành trình vũ trụ và cảm xúc mãnh liệt.

Nguồn:

– Phân tích của phi hành gia NASA Chris Hadfield

– Cuộc phỏng vấn của Vanity Fair với Chris Hadfield