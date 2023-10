NASA in thành công 3D và thử nghiệm vòi phun động cơ tên lửa cho các sứ mệnh không gian sâu

NASA đã đạt được một cột mốc quan trọng trong sản xuất bồi đắp bằng cách in 3D thành công và thử nghiệm vòi phun động cơ tên lửa mới như một phần của dự án RAMFIRE. RAMFIRE, viết tắt của Sản xuất phụ gia phản ứng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được tài trợ bởi Ban Giám đốc Sứ mệnh Công nghệ Vũ trụ (STMD) của NASA. Dự án nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất bồi đắp và phát triển hệ thống động cơ đẩy mới cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai của NASA.

Phối hợp với nhà phát triển vật liệu Elementum 3D, các kỹ sư của NASA từ Trung tâm bay không gian Marshall đã tạo ra một loại nhôm có thể hàn được gọi là A6061-RAM2. Biến thể nhôm này sở hữu các đặc tính chịu nhiệt cần thiết để sử dụng trong động cơ tên lửa. Bằng cách in 3D vòi phun dưới dạng một bộ phận duy nhất, thời gian sản xuất giảm đáng kể so với các vòi phun được sản xuất theo cách truyền thống, có thể yêu cầu tới 1,000 bộ phận được nối riêng lẻ.

Đầu phun RAMFIRE được in 3D kết hợp các kênh nhỏ bên trong để làm mát đầu phun trong quá trình vận hành và ngăn ngừa hiện tượng nóng chảy. Bản chất nhẹ của nó cho phép sản xuất các bộ phận có độ bền cao, thực hiện các sứ mệnh không gian sâu mang tải trọng nặng hơn. Điều này rất quan trọng đối với sáng kiến ​​Mặt trăng tới Sao Hỏa của NASA, nhằm mục đích thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng và cuối cùng gửi các sứ mệnh của con người lên Sao Hỏa.

Vòi phun RAMFIRE đã trải qua quá trình thử nghiệm lửa nóng nghiêm ngặt, bao gồm các cấu hình nhiên liệu khác nhau, tại Khu vực Thử nghiệm phía Đông của Marshall. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng vòi in 3D có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường không gian sâu đòi hỏi khắt khe và chịu được tải nhiệt, kết cấu và áp suất. Vòi phun cũng đang được chia sẻ với các bên liên quan thương mại và giới học thuật, trong đó các công ty hàng không vũ trụ đang đánh giá hợp kim nhôm mới và quy trình in 3D cho các ứng dụng khác nhau.

Thành tựu này của NASA cho thấy việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ sản xuất bồi đắp trong sản xuất các bộ phận của động cơ tên lửa. Các công ty khác, chẳng hạn như AMCM và Agile Space Industries, cũng đang sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất buồng đốt và các bộ phận quan trọng của tên lửa. Những tiến bộ trong sản xuất bồi đắp này rất quan trọng cho tương lai của việc khám phá không gian và phát triển các hệ thống đẩy tiên tiến.

