Lợi ích tiềm tàng của liệu pháp hydro phân tử (H2) trong y học con người

By

Lĩnh vực trị liệu bằng hydro phân tử (H2), mặc dù công chúng còn chưa biết đến nhiều, nhưng đang thu hút được sự chú ý như một phương pháp tiếp cận tiềm năng để điều trị các tình trạng sức khỏe khác nhau của con người. Viện Hydrogen phân tử (MHI), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin về tiềm năng điều trị của liệu pháp H2. Trong khi nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu, hơn 1,000 bài báo đã được xuất bản về chủ đề này, chủ yếu tập trung vào nuôi cấy tế bào và mô hình động vật. Tuy nhiên, cần có những thử nghiệm rộng rãi hơn trên người để xác nhận tính hiệu quả của nó trong thực hành y tế.

Theo nghiên cứu được bình duyệt, liệu pháp H2 cho thấy hứa hẹn trong việc chống lại 10 căn bệnh nguy hiểm nhất được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ xác định. Nó cũng đã chứng minh tiềm năng điều trị trên hơn 170 mô hình bệnh, ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau trong cơ thể mà không gây ra tác dụng phụ độc hại mãn tính. Điều quan trọng là liệu pháp này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận là an toàn.

Phạm vi điều kiện có thể được hưởng lợi từ liệu pháp H2 rất rộng, bao gồm hội chứng chuyển hóa, tiểu đường, bệnh Parkinson, viêm khớp dạng thấp, chữa lành vết thương, suy giảm nhận thức và hoạt động thể thao, cùng nhiều bệnh khác. Điều thú vị là vi khuẩn cư trú trong ruột người sản sinh ra hydro một cách tự nhiên, chất này có tác dụng có lợi cho sức khỏe.

Hydro tồn tại ở dạng khí hydro phân tử (H2), trong đó hai nguyên tử hydro liên kết với nhau. Trong liệu pháp H2, hydro được tạo ra thông qua điện phân thường được sử dụng qua đường hô hấp hoặc uống. Các phân tử hydro, do kích thước nhỏ và không phân cực, có thể dễ dàng xâm nhập vào các tế bào cơ thể và tác động lên các khoang dưới tế bào khác nhau.

Một trong những cơ chế được đề xuất mà qua đó H2 phát huy được lợi ích của nó là vai trò của nó như một chất chống oxy hóa có chọn lọc. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2007 đã chứng minh rằng việc sử dụng khí hydro cho những con chuột bị tổn thương do căng thẳng có tác dụng điều trị bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do, các phân tử có khả năng phản ứng cao với các electron chưa ghép cặp, gây tổn hại cho các thành phần thiết yếu của tế bào. H2 có thể vô hiệu hóa các gốc tự do nguy hiểm này, ngăn ngừa tổn thương và rối loạn chức năng tế bào.

Mặc dù cần nghiên cứu sâu hơn để hiểu đầy đủ các ứng dụng của liệu pháp H2 trong y học con người, nhưng các nghiên cứu ban đầu cho thấy tiềm năng của nó trong việc làm giảm bớt một loạt bệnh tật ở con người. Phòng khám H2 ở Bishopstown, Cork, được thành lập bởi bác sĩ nắn xương Noel O'Connor, đã báo cáo kết quả khả quan trong các tình trạng như viêm khớp dạng thấp, bệnh thần kinh, dị ứng, tình trạng da mãn tính và Covid kéo dài. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là liệu pháp H2 không phải là một giải pháp đảm bảo, vì 27% bệnh nhân cho biết có rất ít hoặc không có lợi ích gì.

Tóm lại, liệu pháp H2 hứa hẹn là một phương pháp điều trị tiềm năng cho các tình trạng sức khỏe khác nhau của con người. Cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng để xác định tính hữu ích chính xác của nó và tối ưu hóa ứng dụng của nó trong thực hành y tế.

Nguồn:

– Viện Hydro phân tử (MHI) – https://www.molecularhydrogeninst acad.com/

– Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ – https://www.fda.gov/