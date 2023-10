Mặt trăng: Điểm đến đầy hứa hẹn cho nghiên cứu thiên văn vô tuyến

Các nhà thiên văn học từ lâu đã háo hức nghiên cứu “Thời kỳ đen tối” của Vũ trụ, thời kỳ bắt đầu khoảng 380,000 năm sau Vụ nổ lớn. Trong thời gian này, Vũ trụ chứa đầy hydro trung tính, thành phần cấu tạo nên các ngôi sao và thiên hà đầu tiên. Những ngôi sao đầu tiên cuối cùng đã hình thành thành các thiên hà và bức xạ của chúng đã làm ion hóa hydro trung tính, dẫn đến thời kỳ được gọi là Bình minh vũ trụ hay Kỷ nguyên tái ion hóa.

Thật không may, việc nghiên cứu thời kỳ này gặp nhiều khó khăn do nguồn ánh sáng hạn chế. Nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy được từ thời điểm này là bức xạ còn sót lại từ Vụ nổ lớn (Nền vi sóng vũ trụ) và các photon được giải phóng dưới dạng hydro trung tính được hình thành. Tuy nhiên, những tín hiệu này rất khó quan sát từ Trái đất do nhiễu khí quyển và nhiễu sóng vô tuyến do các nguồn trên mặt đất gây ra.

Để vượt qua những trở ngại này, các nhà nghiên cứu đang chuyển sang Mặt trăng như một địa điểm tiềm năng cho nghiên cứu thiên văn vô tuyến. Mặt trăng mang lại một môi trường “yên tĩnh vô tuyến” ở phía xa của nó, không bị Trái đất can thiệp. Môi trường độc đáo này sẽ cho phép các ăng-ten vô tuyến nhạy cảm phát hiện bức xạ từ Thời kỳ Tăm tối và thực hiện các quan sát ở dải tần số chưa từng có trước đây.

Một dự án tìm đường được gọi là Đêm thí nghiệm điện từ bề mặt mặt trăng (LuSEE-Night), dự kiến ​​ra mắt vào năm 2025, nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi của thiên văn vô tuyến trên Mặt trăng. LuSEE-Night là sự hợp tác giữa NASA và Bộ Năng lượng, với các đối tác từ Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley, Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven, UC Berkeley và Đại học Minnesota.

Thí nghiệm sẽ bao gồm các ăng-ten có chiều dài sáu mét và sẽ dựa vào một vệ tinh chuyển tiếp để truyền dữ liệu, vì không thể liên lạc trực tiếp từ phía xa của Mặt trăng. Sự chênh lệch nhiệt độ cực cao giữa ngày và đêm trên vùng cực nam của Mặt trăng, lên tới 120 °C (250 °F) vào ban ngày và thấp tới -173 °C (-280 °F) vào ban đêm, đặt ra nhiều thách thức hơn cho sứ mệnh.

Nếu thành công, các đài quan sát vô tuyến mặt trăng có thể cách mạng hóa sự hiểu biết của chúng ta về Vũ trụ sơ khai và mở ra những khả năng mới cho nghiên cứu khoa học. Những đài quan sát này sẽ mang lại cơ hội duy nhất để nghiên cứu Thời kỳ Tăm tối và theo dõi sự tiến hóa của các cấu trúc vũ trụ từ thời xa xưa.

