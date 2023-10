Một sao chổi Cryovolcanic khổng lồ đang tiếp cận Trái đất

By

Các nhà khoa học vừa báo cáo việc phát hiện ra một sao chổi khổng lồ có kích thước gấp ba lần đỉnh Everest đang nhanh chóng tiến gần Trái đất. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng vì sao chổi không có xu hướng va chạm với hành tinh của chúng ta. Thay vào đó, nó dự kiến ​​sẽ được nhìn thấy bằng mắt thường khi nó tới điểm gần Trái đất nhất vào ngày 21 tháng 2024 năm XNUMX.

Thiên thể này có tên là 12P/Pons-Brooks, được phân loại là sao chổi băng lạnh. Những loại sao chổi này có lõi rắn kéo dài ấn tượng 18.6 dặm (30 km) và bao gồm hỗn hợp băng, bụi và khí. Khi mặt trời làm nóng sao chổi, áp suất bên trong lõi tăng lên, khiến nitơ và carbon monoxide thoát ra qua các vết nứt ở lớp ngoài của sao chổi, tạo ra các mảnh băng giá.

Pons-Brooks đã trải qua một vụ nổ hai lần trong vòng bốn tháng, khiến nó có hình dạng giống chiếc sừng đặc biệt. Một số nhà quan sát thậm chí còn so sánh vẻ ngoài của nó với Millennium Falcon trong loạt phim Star Wars. Về kích thước, sao chổi này có thể so sánh với sao chổi Halley nổi tiếng, được nhìn thấy lần cuối mà không cần kính viễn vọng vào năm 1954. Pons-Brooks có quỹ đạo mặt trời tương tự là 71 năm và do đó được phân loại là 'sao chổi kiểu Halley' .

Khi Pons-Brooks tiếp cận điểm gần Trái đất nhất vào tháng 2024 năm 2, những người quan sát bầu trời có thể mong đợi độ sáng cực đại của nó vào ngày 2024 tháng 2095 năm XNUMX. Sau cuộc chạm trán gần gũi này, sao chổi sẽ tiếp tục hành trình quay trở lại những nơi xa xôi của hệ mặt trời, với lợi nhuận dự đoán tiếp theo vào năm XNUMX.

Hiện tại, sao chổi nằm trong chòm sao Hercules, có thể nhìn thấy theo hướng Đông-Đông Bắc, cách đường chân trời khoảng 36 độ. Những vụ phun trào tiếp theo, thậm chí có khả năng còn nghiêm trọng hơn, được dự kiến ​​​​khi sao chổi tiếp tục hành trình hướng tới Trái đất.

Mặc dù Pons-Brooks rất ấn tượng nhưng sao chổi núi lửa hỗn loạn nhất trong vùng lân cận vũ trụ của chúng ta là 29P/Schwassmann-Wachmann. Sao chổi khổng lồ này, rộng 37 dặm (60 km), quay quanh mặt trời qua Sao Mộc với tốc độ đáng kinh ngạc 26,000 dặm một giờ. Người ta tin rằng nó sẽ phun trào khoảng 20 lần mỗi năm và có vụ phun trào mạnh nhất trong 12 năm vào tháng 2022 năm XNUMX, đẩy khoảng một triệu tấn cryomagma vào không gian.

Nguồn:

– Bài báo nguồn: “Một sao chổi khổng lồ, có kích thước gấp ba lần đỉnh Everest, đã lao vào không gian và hiện đang lao về phía Trái đất, các nhà khoa học cho biết. Tuy nhiên, không có lý do gì để báo động: sao chổi sẽ không va chạm với chúng ta. Thay vào đó, nó dự kiến ​​sẽ được nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh điểm gần Trái đất nhất của nó vào ngày 21 tháng 2024 năm XNUMX.” (Không cung cấp URL)

– Định nghĩa: Sao chổi Cryovolcanic, 12P/Pons-Brooks, sao chổi Halley (Không cung cấp URL)