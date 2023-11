Tập đoàn Linde và Ariane hợp tác để thúc đẩy sản xuất phụ gia cho các bộ phận hợp kim đồng

By

Tập đoàn Linde và Ariane đã hợp tác trong một dự án nghiên cứu tiên tiến nhằm tăng cường quy trình sản xuất bồi đắp cho các bộ phận hợp kim đồng được sử dụng trong buồng đốt động cơ của tên lửa hạng nặng. Mục tiêu cuối cùng của mối quan hệ hợp tác này là cải thiện hiệu quả chi phí của chương trình Ariane 6, vốn đang phải đối mặt với tình trạng vượt ngân sách và chậm trễ. Bằng cách tận dụng khả năng của sản xuất bồi đắp, đặc biệt là liên quan đến bột đồng, sự hợp tác này nhằm mục đích phát triển các bộ phận động cơ có hình dạng phức tạp mà trước đây không thể đạt được bằng các phương pháp sản xuất truyền thống.

Mặc dù có tầm quan trọng như một chất dẫn nhiệt vượt trội trong ngành hàng không vũ trụ, đồng đặt ra những thách thức đặc biệt trong quy trình sản xuất bồi đắp do đặc tính phản chiếu của nó. Khi tiếp xúc với tia laser, đồng hoạt động giống như một tấm gương, phản chiếu một lượng năng lượng đáng kể thay vì sử dụng nó để làm nóng chảy kim loại. Điều này đòi hỏi cường độ laser cao hơn, do đó có thể dẫn đến các vấn đề quá nhiệt và oxy hóa.

Để giải quyết những thách thức này, Linde mang chuyên môn về hỗn hợp khí và hệ thống điều khiển vào dự án. Công ty sử dụng ADDvance Laser230 có công thức đặc biệt, hỗn hợp khí gồm argon và heli, để tối ưu hóa kết quả trong quy trình tổng hợp giường bột laser (LPBF). Hỗn hợp độc quyền này không chỉ giảm thiểu sự hình thành khói và vết tóe mà còn tăng tốc thời gian chu kỳ, mang lại quy trình in đáng tin cậy hơn với chi phí trên mỗi bộ phận giảm. Ngoài ra, Linde còn kết hợp hệ thống kiểm soát oxy độc đáo, độ chính xác ADDvance O2, duy trì mức oxy dư tối đa thấp tới 10 phần triệu (ppm) trong buồng in. Mức oxy này giảm thiểu nguy cơ quá nhiệt và oxy hóa một cách hiệu quả, cho phép in hiệu quả hơn mà không cần làm mát lớp. Hơn nữa, nó cho phép tái sử dụng bột không bị oxy hóa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vật liệu.

Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất bồi đắp, Tập đoàn Linde và Ariane tìm cách giảm chi phí sản xuất và cải thiện thời gian thực hiện đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng và độ tin cậy đã đưa Ariane trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghiệp động cơ phóng trên toàn cầu. Sự hợp tác này cung cấp thêm bằng chứng về cam kết của Linde đối với sự đổi mới và hợp tác với các tổ chức hàng đầu thế giới như Ariane.

Câu Hỏi Thường Gặp

Sản xuất phụ gia là gì?

Sản xuất bồi đắp, còn được gọi là in 3D, là một quy trình sản xuất xây dựng các vật thể bằng cách lắng đọng các lớp vật liệu liên tiếp. Nó được biết đến với khả năng tạo ra các hình học và thiết kế phức tạp mà trước đây khó hoặc không thể đạt được bằng các phương pháp sản xuất truyền thống.

Những thách thức của việc sử dụng đồng trong sản xuất bồi đắp là gì?

Đặc tính phản chiếu của đồng khiến việc sử dụng tia laser một cách hiệu quả trong quy trình sản xuất bồi đắp trở nên khó khăn. Năng lượng laser bị phản xạ thay vì được sử dụng để làm nóng chảy kim loại, dẫn đến nhu cầu cường độ laser cao hơn có thể dẫn đến các vấn đề quá nhiệt và oxy hóa.

Hệ thống kiểm soát và hỗn hợp khí của Linde giải quyết những thách thức này như thế nào?

Hỗn hợp khí của Linde, ADDvance Laser230, tối ưu hóa quy trình tổng hợp lớp bột laser bằng cách giảm thiểu sự hình thành khói và bắn tóe, tăng tốc thời gian chu kỳ và giảm chi phí trên mỗi bộ phận. Hệ thống kiểm soát oxy của công ty, độ chính xác ADDvance O2, đảm bảo lượng oxy dư trong buồng in ở mức thấp, giảm thiểu nguy cơ quá nhiệt và oxy hóa. Nó cũng cho phép tái sử dụng bột không bị oxy hóa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vật liệu.