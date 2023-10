Tiết lộ nguyên nhân của sự kiện địa chấn lớn nhất trên sao Hỏa: Thông tin chi tiết từ một nghiên cứu do Vương quốc Anh chủ trì

Một nghiên cứu gần đây do Đại học Oxford dẫn đầu đã làm sáng tỏ nguyên nhân có thể gây ra sự kiện địa chấn lớn nhất từng được ghi nhận trên Sao Hỏa. Trận động đất mạnh 4.7 độ richter được tàu đổ bộ InSight của NASA phát hiện vào ngày 4 tháng 2020 năm 144 và các rung động sinh ra đã vang dội khắp hành tinh trong sáu giờ. Ban đầu, các nhà khoa học tin rằng sự kiện địa chấn là do va chạm với thiên thạch, vì những chấn động tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ do những va chạm như vậy. Tuy nhiên, một cuộc tìm kiếm rộng rãi trên bề mặt Sao Hỏa, bao phủ XNUMX triệu kmXNUMX, đã không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về một miệng núi lửa mới.

Được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Sao Hỏa có hoạt động địa chấn mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Benjamin Fernando gợi ý rằng sự kiện này có thể xảy ra do sự giải phóng áp lực bên trong lớp vỏ Sao Hỏa, vì hành tinh này thiếu hoạt động kiến ​​tạo mảng. Ông giải thích rằng những áp lực này đã tích tụ qua hàng tỷ năm do sự nguội đi và co lại của các phần khác nhau trên hành tinh với tốc độ khác nhau. Kết quả của nghiên cứu góp phần hiểu biết sâu sắc hơn về những căng thẳng này và có thể giúp xác định các khu vực an toàn hơn cho các nỗ lực xâm chiếm của con người trong tương lai.

Sự hợp tác trong nghiên cứu này rất có ý nghĩa, với các cơ quan không gian và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đóng góp kiến ​​thức chuyên môn của họ. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và Cơ quan Vũ trụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều đề nghị sử dụng vệ tinh của họ, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa tất cả các sứ mệnh trên quỹ đạo quanh Sao Hỏa cho một dự án đơn lẻ. Nỗ lực này do Tiến sĩ Fernando tại Đại học Oxford dẫn đầu và được coi là khuôn mẫu cho sự hợp tác quốc tế trong tương lai trong không gian sâu.

Mặc dù tàu đổ bộ InSight đã ngoại tuyến vào tháng 2020 năm XNUMX, nhưng sự kiện địa chấn này là một trong những sự kiện cuối cùng được tàu vũ trụ ghi lại sau hơn XNUMX năm trên Sao Hỏa. Kiến thức thu được từ những sự kiện địa chấn này góp phần vào sự hiểu biết của chúng ta về địa chất sao Hỏa và cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị cho những nỗ lực thăm dò và thuộc địa hóa trong tương lai.

Nguồn: Thư nghiên cứu địa vật lý, Đại học Oxford