Sứ mệnh SLIM của JAXA chụp ảnh Mặt trăng từ một điểm thuận lợi độc đáo

Sứ mệnh SLIM của JAXA, nhằm thực hiện việc hạ cánh chính xác trên bề mặt mặt trăng, đã chụp thành công hình ảnh Mặt trăng từ một vị trí thuận lợi mà Trái đất không thể nhìn thấy. Hình ảnh được chụp ở khoảng cách khoảng 7,000 km tính từ Mặt trăng, chỉ 45 phút trước khi Mặt trăng bay ngang qua theo kế hoạch. Thao tác xoay vòng này sẽ cho phép tàu vũ trụ quay trở lại quỹ đạo mặt trăng với độ chính xác cao hơn trong khoảng ba tháng.

Không giống như các tàu đổ bộ mặt trăng trước đây nhắm mục tiêu vào các khu vực hạ cánh rộng hàng km vuông, SLIM được thiết lập để hạ cánh ở một khu vực nhỏ hơn nhiều với chiều ngang chỉ 100 mét. Đây là lý do tại sao nó có biệt danh là “Moon Sniper”. Nếu thành công, SLIM sẽ trở thành tàu vũ trụ đầu tiên chứng minh khả năng hạ cánh chính xác trên bề mặt mặt trăng. Địa điểm hạ cánh mục tiêu nằm trên sườn của một miệng núi lửa va chạm mới gần miệng núi lửa va chạm Shioli lớn hơn, gần với Biển mật hoa ở phía gần mặt trăng.

Trong hình ảnh do SLIM chụp, có thể nhìn thấy điểm hạ cánh ngay bên dưới đường xích đạo của mặt trăng. Tuy nhiên, do nén ảnh nên Mặt Trăng có vẻ mờ. Cuộc điều khiển xoay vòng, trong đó một tàu vũ trụ đi ngang qua một thiên thể mà không bị lệch quỹ đạo đáng kể, diễn ra vào ngày 4 tháng 2023 năm 4,992, ở một khoảng cách so với Mặt trăng. Trong lần tiếp cận gần nhất, SLIM ở độ cao 1.47 km tính từ Mặt trăng, di chuyển với vận tốc XNUMX km/s so với Mặt trăng.

Thao tác xoay vòng này được thực hiện khoảng một tuần sau quá trình đốt cháy xuyên mặt trăng, đẩy tàu vũ trụ về phía quỹ đạo mặt trăng. Sứ mệnh của SLIM nhằm mục đích cách mạng hóa việc đổ bộ lên mặt trăng bằng cách đạt được cú hạ cánh cực kỳ chính xác trên bề mặt mặt trăng. Với khả năng và quyết tâm độc đáo của mình, SLIM chuẩn bị làm nên lịch sử khi đặt chân lên sườn của miệng hố va chạm mục tiêu.

Nguồn:

– JAXA (Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản)

– Tín dụng hình ảnh: JAXA