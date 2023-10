JuMBO: Các vật thể ghép đôi kỳ lạ được phát hiện trong không gian

By

Kính viễn vọng Không gian James Webb đã thực hiện một khám phá hấp dẫn trong Tinh vân Orion – 42 cặp vật thể nhị phân có khối lượng bằng Sao Mộc được gọi là JuMBO. Những vật thể này quá nhỏ để có thể là các ngôi sao, tuy nhiên chúng tồn tại theo cặp và không có khả năng là các hành tinh giả. Các nhà khoa học đang bối rối không biết chúng hình thành như thế nào và tại sao chúng tiếp tục quay quanh nhau. Các nhà nghiên cứu cho rằng một cơ chế hình thành mới chưa được biết đến có thể là nguyên nhân tạo ra chúng, mặc dù cần phải nghiên cứu thêm.

Các JuMBO được tìm thấy trôi dạt qua Tinh vân Orion, khu vực hình thành sao nằm cách Trái đất khoảng 1,344 năm ánh sáng. Những quan sát trước đây từ các kính thiên văn trên mặt đất gợi ý về sự hiện diện của các vật thể bí ẩn trong đám mây khí, dẫn đến những quan sát tiếp theo với Kính viễn vọng Không gian James Webb, đã xác nhận sự tồn tại của chúng.

Phân tích những vật thể kỳ dị này cho thấy chúng là những khối khí khổng lồ, có tuổi đời khoảng một triệu năm và có nhiệt độ khoảng 1,300 độ F (700 độ C). Được cấu tạo chủ yếu từ carbon monoxide, metan và hơi nước, JuMBO làm say mê các nhà thiên văn học do tính chất kết hợp của chúng. Thông thường, các ngôi sao phải mất hàng triệu năm để tiến hóa từ các đám mây bụi và khí sụp đổ, cuối cùng hình thành những quả cầu plasma khổng lồ. Trong quá trình này, các đĩa vật liệu còn sót lại được hình thành, đôi khi có thể phân tách sớm và hình thành ngôi sao thứ hai, tạo ra một hệ nhị phân.

Sự tồn tại của những vật thể ghép đôi này, mỗi vật thể có khối lượng gần bằng Sao Mộc, đặt ra một thách thức đối với các nhà khoa học. Theo hiểu biết hiện tại, các vật thể có khối lượng nhỏ hơn ba lần khối lượng Sao Mộc được cho là sẽ được sinh ra gắn liền với một ngôi sao, khiến việc giải thích làm thế nào những vật thể này lại có mối quan hệ nhị phân trở nên khó khăn. Các JuMBO có thể là các hành tinh bị đẩy ra ngoài, nhưng vẫn chưa rõ làm thế nào chúng có thể duy trì quỹ đạo nhị phân sau khi bị trục xuất khỏi hệ mặt trời ban đầu. Một khả năng khác là chúng đại diện cho một loại sao thất bại mới, nhưng bí ẩn về kích thước nhỏ bé của chúng vẫn còn tồn tại.

Tóm lại, việc phát hiện ra JuMBO trong Tinh vân Orion đã khiến các nhà thiên văn học bối rối. Khi tìm kiếm lời giải thích, các nhà khoa học đang xem xét khả năng có một cơ chế hình thành mới hoặc sự kết hợp của các lý thuyết hiện có. Cần phải điều tra thêm và đánh giá ngang hàng để làm sáng tỏ những vật thể ghép đôi bí ẩn này trôi dạt trong không gian.

