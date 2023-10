Cóc mía Úc: Nòng nọc ăn thịt đồng loại tăng tốc độ tiến hóa

Cóc mía ở Úc phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ đồng loại của chúng—nòng nọc ăn thịt đồng loại. Những con nòng nọc này thường ăn thịt con non, khiến chúng phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này phải trả giá.

Cóc mía được du nhập vào Úc vào năm 1935 để kiểm soát bọ mía. Thay vào đó, cóc trở thành loài xâm lấn, sinh sôi vượt mức kiểm soát và gây ra mối đe dọa cho hệ sinh thái. Độc tính của những con cóc này cũng khiến loài thú có túi ăn thịt bản địa gặp nguy hiểm.

Trong khi cóc mía trưởng thành có chiều dài khoảng 25 cm (10 inch), thì nòng nọc của chúng mới có hành vi ăn thịt đồng loại, ăn thịt đồng loại của chúng. Hành vi này không hiếm gặp ở các loài ếch và cóc, thường xảy ra khi nguồn tài nguyên khan hiếm. Tuy nhiên, cóc mía Úc lại thể hiện hành vi này khá thường xuyên.

Trong một thí nghiệm được thực hiện bởi nhà sinh vật học xâm lấn Jayna DeVore và các đồng nghiệp của cô, họ phát hiện ra rằng nòng nọc Úc có khả năng ăn thịt đồng loại con non cao gấp 2.6 lần so với nòng nọc không phải Úc. Một thí nghiệm khác cho thấy nòng nọc Úc bị con non thu hút gấp 30 lần so với những con nòng nọc khác.

Những con non ở Úc phát triển với tốc độ nhanh hơn so với những con ở nơi khác. Mặc dù sự phát triển nhanh chóng này làm tăng cơ hội sống sót của chúng, nhưng nó khiến chúng kém phát triển hơn so với những con cóc mía không phải người Úc ở giai đoạn nòng nọc và trưởng thành trong cuộc đời.

Những con non này đã tiến hóa để tăng tốc độ phát triển khi chúng cảm nhận được sự hiện diện của những con nòng nọc khác, điều này cho thấy sự cạnh tranh và khả năng ăn thịt đồng loại. Sự thích nghi tiến hóa này cho phép chúng giảm thời gian ở giai đoạn dễ bị tổn thương.

Việc ăn thịt đồng loại giữa cóc mía có thể được coi là một hình thức kiểm soát quần thể vì nó loại bỏ sự cạnh tranh về nguồn tài nguyên hạn chế trong ao. Nó cũng chứng tỏ tốc độ tiến hóa đáng chú ý có thể xảy ra. Cóc mía Úc đã tiến hóa đáng kể kể từ khi chúng du nhập vào lục địa này.

Nghiên cứu này bổ sung thêm hiểu biết của chúng ta về động lực phức tạp của các loài xâm lấn và tác động của chúng đối với hệ sinh thái bản địa. Nghiên cứu được công bố trên PNAS và nhấn mạnh cuộc chạy đua tiến hóa đang diễn ra giữa giai đoạn nòng nọc ăn thịt đồng loại và giai đoạn trứng và con non dễ bị tổn thương trong môi trường sống bị xâm chiếm.

Nguồn:

– Nguồn gốc: [chèn nguồn gốc vào đây]

– Học tập: [điền chi tiết học tập tại đây]