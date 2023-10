Nghiên cứu mới cho thấy khối băng ở Tây Nam Cực tan nhanh sẽ dẫn đến mực nước biển dâng cao

By

Tìm hiểu tác động của sự tan chảy do đại dương đối với các cộng đồng ven biển

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh cho thấy những phát hiện đáng báo động về tương lai của dải băng Tây Nam Cực. Bất kể những nỗ lực của chúng ta nhằm giảm lượng khí thải carbon, tốc độ ấm lên ở Nam Đại Dương làm tan băng sẽ tăng nhanh đáng kể trong suốt thế kỷ 21, dẫn đến mực nước biển dâng cao đáng kể. Điều này có ý nghĩa nghiêm trọng đối với các cộng đồng ven biển trên toàn thế giới.

Dải băng Tây Nam Cực là một vùng băng rộng lớn trên đất liền bao gồm các sông băng nối liền với nhau. Hoạt động như một lực ổn định, các thềm băng ven biển giúp duy trì tính toàn vẹn của các sông băng này. Tuy nhiên, đại dương ấm lên đang khiến những thềm băng này tan chảy từ bên dưới. Khi các thềm băng mỏng và tan chảy, nó sẽ kích hoạt việc xả nước ngọt từ các sông băng vào đại dương, dẫn đến mực nước biển dâng cao.

Nghiên cứu tập trung vào khu vực Biển Amundsen dễ bị tổn thương, nơi sự mất ổn định của dải băng đã rõ rệt trong nhiều thập kỷ. Những phát hiện trước đây cho thấy biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến đại dương ở khu vực này ấm lên. Để xác định mức độ tan chảy của thềm băng trong khu vực trong 80 năm tới, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình đại dương trong khu vực và mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau.

Ít nhất thì kết quả có liên quan. Bất kể quỹ đạo giảm phát thải như thế nào, tất cả các mô phỏng đều dự đoán sự gia tăng nhanh chóng hiện tượng nóng lên của đại dương và thềm băng tan chảy trong suốt thế kỷ. Ngay cả kịch bản lạc quan nhất, giả định sự nóng lên toàn cầu được giới hạn ở mức 1.5°C như được nêu trong Thỏa thuận Paris, cũng dự đoán tốc độ tan chảy và nóng lên trong lịch sử sẽ tăng gấp ba lần.

Điều đáng lo ngại là sự khác biệt về kết quả giữa các kịch bản là rất nhỏ cho đến năm 2045. Điều này ngụ ý rằng các hành động được thực hiện nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong những thập kỷ tới sẽ có tác động không đáng kể đến hiện tượng nóng lên của đại dương và tan chảy thềm băng trong thời gian tới. Mặc dù kịch bản xấu nhất dự đoán sự tan chảy rõ rệt hơn, nhưng các chuyên gia coi đó là một biểu hiện phi thực tế về việc đốt nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.

Các kết quả nghiên cứu củng cố thực tế rằng sự nóng lên nhanh chóng của đại dương ở Biển Amundsen là điều không thể tránh khỏi cho đến ít nhất là năm 2100, bất kể những nỗ lực quốc tế nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Sự tan chảy tăng tốc này có thể là do các dòng hải lưu tăng cường mang nước ấm hơn từ các lớp đại dương sâu đến các thềm băng nông hơn dọc theo bờ biển. Các cơ chế tương tự đã được quan sát thấy trong các phép đo vệ tinh về các thềm băng mỏng đi.

Khi các thềm băng tiếp tục tan chảy, mực nước biển dâng cao trở thành mối lo ngại nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xác định mức tăng chính xác là một thách thức nếu không xem xét dòng chảy của sông băng ở Nam Cực và tốc độ tích tụ tuyết trên dải băng, những yếu tố không nằm trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng sự tan chảy của thềm băng trong khu vực chắc chắn sẽ đẩy nhanh mực nước biển dâng cao.

Dải băng ở Tây Nam Cực đã góp phần đáng kể vào việc mực nước biển dâng toàn cầu, mất khoảng 80 tỷ tấn băng mỗi năm. Mặc dù tổng mực nước biển dâng tiềm năng từ dải băng này được ước tính cao tới 5 mét, nhưng lượng và tốc độ tan chảy chính xác vẫn chưa chắc chắn. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang tích cực làm việc để hiểu và dự đoán những khía cạnh này.

Trước những phát hiện đáng báo động này, điều cần thiết là phải thừa nhận tính tất yếu của những hậu quả nhất định do biến đổi khí hậu gây ra. Kate Marvel, một nhà khoa học khí quyển, nhấn mạnh rằng cần phải có lòng can đảm chứ không phải hy vọng khi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Sự can đảm này đòi hỏi phải lập kế hoạch dài hạn và chiến lược thích ứng. Mặc dù tương lai trước mắt có vẻ ảm đạm, nhưng các mô phỏng cho thấy sau năm 2100, có thể dự đoán trước được những thay đổi tiếp theo và mực nước biển dâng có thể ngăn ngừa được. Điều này mang lại hy vọng cho việc bảo tồn các thành phố ven biển nếu các biện pháp thích hợp được thực hiện.

Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: Dải băng Tây Nam Cực là gì?

Đáp: Dải băng ở Tây Nam Cực là nơi tích tụ băng trên đất liền lớn nhất thế giới, bao gồm các sông băng nối liền với nhau.

Hỏi: Nguyên nhân khiến thềm băng tan chảy?

Trả lời: Sự tan chảy của thềm băng xảy ra chủ yếu do sự nóng lên của đại dương, làm xói mòn các thềm băng từ bên dưới.

Hỏi: Thềm băng tan ảnh hưởng đến mực nước biển như thế nào?

Trả lời: Khi các tảng băng tan chảy, lượng nước ngọt mà chúng giải phóng sẽ làm tăng lượng nước trong đại dương, dẫn đến mực nước biển dâng cao.

Hỏi: Tầm quan trọng của vùng biển Amundsen là gì?

Đáp: Biển Amundsen được coi là khu vực dễ bị tổn thương nhất của dải băng Tây Nam Cực, thềm băng đang bị mỏng đi đáng kể và sông băng tăng tốc.

Hỏi: Mực nước biển dâng có thể đảo ngược được không?

Trả lời: Nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù mực nước biển dâng ngay lập tức là không thể tránh khỏi nhưng những nỗ lực lâu dài nhằm giảm lượng khí thải và thực hiện các biện pháp thích ứng có thể giúp giảm thiểu và làm chậm mực nước biển dâng trong tương lai.