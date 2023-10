Tăng vitamin C có thể giảm thiểu độc tính đồng trong quả Kiwi

By

Các nhà nghiên cứu từ Vườn Bách thảo Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra rằng việc tăng hàm lượng axit ascorbic, còn được gọi là vitamin C, có thể tăng cường khả năng chịu đựng đồng và giảm thiểu độc tính đồng trong quả Kiwi. Phát hiện này rất có ý nghĩa vì phân bón và thuốc trừ sâu gốc đồng thường được sử dụng để chống lại dịch bệnh nghiêm trọng do Pseudomonas syringae pv gây ra. Actinidiae (Psa) trong trồng kiwi. Tuy nhiên, sự tích tụ đồng cao trong quả Kiwi gây ra mối đe dọa đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe con người.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vật liệu Nguy hiểm đã đánh giá hàm lượng đồng của 108 mẫu quả Kiwi từ 27 giống khác nhau trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng quả Kiwi có cùi màu đỏ hoặc vàng có hàm lượng đồng cao hơn đáng kể so với quả có cùi xanh. Ngoài ra, nồng độ đồng trong thịt và lõi quả thấp hơn so với vỏ và hạt của quả.

Hàm lượng đồng cao dẫn đến thiệt hại rõ rệt cho cây Kiwi. Tuy nhiên, khi cây Kiwi được cho ăn thêm axit ascorbic thì thiệt hại đã được giảm nhẹ. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc xử lý đồng làm tăng hàm lượng axit ascorbic trong lá quả Kiwi và điều chỉnh tăng các gen quan trọng liên quan đến sinh tổng hợp axit ascorbic.

Để xác thực những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã biểu hiện quá mức gen GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) trong quả Kiwi chuyển gen, dẫn đến hàm lượng axit ascorbic tăng đáng kể so với loại hoang dã. Các dòng quả Kiwi chuyển gen có hàm lượng axit ascorbic cao hơn cho thấy giảm độc tính đồng, cải thiện quá trình quang hợp, loại bỏ các loại oxy phản ứng dư thừa và thay đổi biểu hiện của các gen liên quan đến stress.

Nghiên cứu này chứng minh rằng axit ascorbic đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu độc tính đồng trong quả Kiwi. Bằng cách hiểu rõ các cơ chế liên quan, có thể phát triển các chiến lược nhằm tăng cường khả năng chịu đựng đồng và đảm bảo an toàn thực phẩm tốt hơn trong quá trình trồng kiwi.

nguồn:

Xiaoying Liu và cộng sự, Tăng tổng hợp axit ascorbic bằng cách biểu hiện quá mức AcGGP3 giúp cải thiện độc tính đồng trong quả Kiwi, Tạp chí Vật liệu Nguy hiểm (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393