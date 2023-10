Nguồn năng lượng mới: Khai thác điện từ chuyển động phân tử

By

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một phương pháp mới đầy hứa hẹn để tạo ra điện bằng cách khai thác chuyển động của các phân tử. Trong khi công nghệ năng lượng sóng đã được chứng minh là nguồn phát điện hiệu quả, các nhà nghiên cứu hiện đã phát hiện ra rằng ngay cả các phân tử ở trạng thái nghỉ cũng sở hữu năng lượng vốn có có thể khai thác được.

Trong một bài báo đăng trên APL Materials, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một thiết bị thu năng lượng phân tử thu năng lượng từ chuyển động tự nhiên của các phân tử trong chất lỏng. Bằng cách nhấn chìm các mảng nano của vật liệu áp điện trong chất lỏng, các nhà nghiên cứu có thể chuyển đổi chuyển động của chất lỏng thành dòng điện ổn định. Bước đột phá này có khả năng tạo ra một lượng năng lượng đáng kể nhờ lượng không khí và chất lỏng khổng lồ trên Trái đất.

Thiết bị này sử dụng oxit kẽm, một vật liệu áp điện, tạo ra điện thế khi nó chuyển động. Các nhà nghiên cứu đã so sánh chuyển động của các sợi oxit kẽm với rong biển vẫy trong đại dương. Ưu điểm của thiết bị này là không phụ thuộc vào bất kỳ ngoại lực nào, khiến nó trở thành nguồn năng lượng sạch có tính thay đổi cuộc chơi. Nó mở ra khả năng tạo ra năng lượng điện thông qua chuyển động nhiệt phân tử của chất lỏng, về cơ bản khác với chuyển động cơ học truyền thống.

Các ứng dụng cho công nghệ này là rất lớn. Nó có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các công nghệ nano như thiết bị y tế cấy ghép. Thiết bị này cũng có thể được mở rộng quy mô thành máy phát điện cỡ lớn để sản xuất năng lượng ở quy mô kilowatt. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực cải thiện mật độ năng lượng của thiết bị bằng cách thử nghiệm các chất lỏng khác nhau, vật liệu áp điện hiệu suất cao và cấu trúc thiết bị mới.

Nghiên cứu mang tính đột phá này cung cấp một hướng đi thú vị để tạo ra điện mà không phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài thông thường như gió, thủy điện hoặc năng lượng mặt trời. Khả năng khai thác năng lượng vốn có của các phân tử mở ra những khả năng mới cho các giải pháp năng lượng sạch và bền vững trong tương lai.

Nguồn:

– Tài liệu APL – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Quan hệ truyền thông tại AIP – [email được bảo vệ]

– Chi nhánh của tác giả: East Eight Energy Co. Ltd.; Đại học Nam Khai