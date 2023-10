Tương lai của Thực phẩm trong Không gian: Trồng cây cho các sứ mệnh dài hạn

By

Khi NASA chuẩn bị cho các sứ mệnh lên mặt trăng và sao Hỏa, một thách thức quan trọng là đảm bảo nguồn thực phẩm bền vững cho các thành viên phi hành đoàn trong thời gian họ ở trong không gian kéo dài. Hiện nay, các phi hành gia chủ yếu dựa vào thực phẩm đóng gói sẵn, vốn có những hạn chế về chất lượng và dinh dưỡng theo thời gian. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đang khám phá khả năng trồng thực phẩm trong không gian, giảm thiểu nhu cầu tiếp tế thường xuyên và đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống và bổ dưỡng cho các sứ mệnh dài hạn.

NASA đã khởi xướng dự án “Phát triển ngoài Trái đất” với sự cộng tác của Vườn Bách thảo Fairchild vào năm 2015. Dự án này có sự tham gia của hàng trăm lớp khoa học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên khắp Hoa Kỳ trồng nhiều loại hạt giống khác nhau trong môi trường sống tương tự như trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ( ISS). Những hạt giống phát triển mạnh trong các lớp học này sau đó được chuyển đến một căn phòng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA để thử nghiệm thêm. Những hạt giống được chọn cuối cùng sẽ được gửi đến ISS để đánh giá sự phát triển của chúng trong điều kiện vi trọng lực.

NASA cũng đã phát triển các hệ thống chuyên dụng để hỗ trợ sự phát triển của thực vật trong không gian. Hệ thống sản xuất rau quả (Veggie) là một buồng năng lượng thấp có khả năng chứa sáu cây. Các thành viên trong đoàn tự tay chăm sóc cây, tưới nước bằng tay. Một hệ thống khác, Hệ thống phân phối chất dinh dưỡng quỹ đạo thụ động (Veggie PONDS), tự động hóa việc cho ăn và tưới cây. Môi trường sống thực vật tiên tiến là một thiết bị hoàn toàn tự động được thiết kế để nghiên cứu sự phát triển của thực vật với sự tham gia tối thiểu của phi hành đoàn.

Điều kiện ánh sáng và dinh dưỡng rất quan trọng để cây phát triển thành công trong không gian. Một loạt thí nghiệm được gọi là Veg-04A, Veg-04B và Veg-05 đã khám phá sự phát triển của mù tạt Mizuna, một loại cây có lá xanh, trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Năng suất, thành phần dinh dưỡng và mức độ vi sinh vật của cây trồng trong không gian được so sánh với cây trồng trên Trái đất. Các thành viên phi hành đoàn cũng đánh giá hương vị, kết cấu và các đặc tính khác của sản phẩm. Một thí nghiệm khác, Plant Habitat-04, tập trung vào sự tương tác giữa thực vật và vi khuẩn và đánh giá hương vị cũng như kết cấu của ớt.

Các thí nghiệm ban đầu đã chứng minh rằng vi trọng lực có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng nhưng không gây hại cho sức khỏe tổng thể của cây trồng. Ví dụ, cây lúa mì tăng trưởng cao hơn 10% trong môi trường vi trọng lực so với các cây cùng loại trên Trái đất. Các cuộc điều tra về sự phát triển của cây con cho thấy rằng cây con có thể thích nghi với môi trường vi trọng lực bằng cách thay đổi biểu hiện gen liên quan đến các yếu tố gây căng thẳng do không gian gây ra. Cảm biến trọng lực ở thực vật đã được khám phá thông qua cuộc điều tra Cảm biến trọng lực thực vật do Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thực hiện. Nghiên cứu này đã đo lường tác động của vi trọng lực lên mức canxi, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về việc thiết kế các phương pháp hiệu quả để trồng cây trong không gian.

Cung cấp đủ nước là một thách thức đáng kể trong môi trường vi trọng lực. Cuộc điều tra Quản lý nước thực vật đã chứng minh phương pháp thủy canh cung cấp nước và không khí cho rễ cây. Nghiên cứu XROOTS đã thử nghiệm các kỹ thuật thủy canh và khí canh (dựa trên không khí) để thay thế cho canh tác trên đất truyền thống. Những kỹ thuật này có tiềm năng cho phép sản xuất cây trồng quy mô lớn để khám phá không gian trong tương lai.

Hơn nữa, các cuộc điều tra VEG-03 còn liên quan đến việc trồng nhiều loại rau khác nhau, bao gồm Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard và Red Romaine Salad. Trong cuộc thí nghiệm, phi hành gia NASA Mike Hopkins đã tiến hành ca cấy ghép thực vật đầu tiên trong không gian, chuyển những mầm cây khỏe mạnh từ một chiếc gối cây này sang những cây đang gặp khó khăn ở Veggie. Việc cấy ghép thành công này mang lại những khả năng mới để tăng cường sự phát triển của thực vật trong môi trường vi trọng lực và mở rộng sự đa dạng của các loại cây trồng có thể trồng trong không gian.

Khi NASA tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm, rõ ràng việc trồng cây trong không gian là một giải pháp đầy hứa hẹn cho các sứ mệnh kéo dài. Kiến thức thu được từ những nỗ lực này sẽ giúp định hình các công nghệ và phương pháp sản xuất lương thực bền vững trong không gian trong tương lai, hỗ trợ các mục tiêu đầy tham vọng của cơ quan là khám phá con người ngoài Trái đất.

Nguồn:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)