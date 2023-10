Một nghiên cứu cho thấy băng tan trên bề mặt tăng lên ở Greenland và giảm tan ở Nam Cực

By

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht và Đại học California, Irvine (UCI) đã tiết lộ rằng băng tan trên bề mặt ở Greenland đang tăng tốc trong những thập kỷ gần đây, trong khi ở Nam Cực, tốc độ này đang chậm lại. Các nhà khoa học tập trung vào vai trò của gió katabatic và gió Foehn trong quá trình tan chảy của dải băng ở Greenland. Những cơn gió này mang không khí ấm và khô lên đỉnh các sông băng, đã góp phần làm tăng hơn 10% lượng băng tan ở Greenland trong 32 năm qua. Tuy nhiên, tác động của chúng lên dải băng ở Nam Cực đã giảm XNUMX%.

Nghiên cứu sử dụng mô phỏng mô hình khí hậu khu vực để đánh giá tác động của những cơn gió này lên các tảng băng ở cả Greenland và Nam Cực. Kết quả cho thấy gió dốc là nguyên nhân gây ra một lượng đáng kể băng tan trên bề mặt ở cả hai khu vực. Sự tan chảy bề mặt này dẫn đến hiện tượng thủy văn dòng chảy và thềm băng, dẫn đến tăng dòng nước ngọt chảy ra đại dương và cuối cùng góp phần làm mực nước biển dâng cao.

Charlie Zender, đồng tác giả của nghiên cứu và giáo sư khoa học hệ thống Trái đất của UCI, nhấn mạnh rằng mặc dù tác động của gió là đáng kể nhưng ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu lại khác nhau ở Nam bán cầu và Bắc bán cầu. Ở Greenland, nhiệt độ ấm lên kết hợp với tác động của gió đã khiến tổng lượng băng tan trên bề mặt tăng 34%. Zender cho rằng điều này là do ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đối với Dao động Bắc Đại Tây Dương (NAO), gây ra áp suất ở vĩ độ cao dưới mức bình thường và mang lại không khí ấm áp cho Greenland và Bắc Cực.

Mặt khác, kể từ năm 2000, Nam Cực đã giảm tổng lượng băng tan trên bề mặt khoảng 15%. Mức giảm này chủ yếu là do sự giảm tan chảy ở sườn dốc do gió tạo ra do sự sụp đổ của hai thềm băng ở Bán đảo Nam Cực. Ngoài ra, sự phục hồi của lỗ thủng tầng ozone ở tầng bình lưu ở Nam Cực đã cung cấp lớp cách nhiệt tạm thời, bảo vệ bề mặt khỏi sự tan chảy thêm.

Điều quan trọng là phải theo dõi và mô hình hóa sự tan chảy ở cả Greenland và Nam Cực khi các tảng băng của chúng xấu đi vì chúng hiện chứa hơn 200 feet nước ra khỏi đại dương. Sự tan chảy của những tảng băng này đã góp phần làm mực nước biển toàn cầu tăng 0.75 inch kể từ năm 1992. Trong khi Greenland là nguyên nhân chính gây ra mực nước biển dâng trong những thập kỷ gần đây, thì Nam Cực đang bắt kịp và cuối cùng sẽ thống trị mực nước biển trong tương lai. tăng lên.

Nguồn:

– Nghiên cứu: “Xu hướng tan chảy do gió và sự tương phản giữa các dải băng ở Greenland và Nam Cực” được xuất bản trên Geophysical Research Letters

– EcoWatch – Giới thiệu về chúng tôi: Được thành lập vào năm 2005 với tư cách là một tờ báo môi trường có trụ sở tại Ohio, EcoWatch là một nền tảng kỹ thuật số chuyên xuất bản nội dung chất lượng, dựa trên cơ sở khoa học về các vấn đề, nguyên nhân và giải pháp môi trường.