Xét nghiệm tại điểm chăm sóc mới để phát hiện nhanh virus đậu khỉ

By

Một nghiên cứu chứng minh khái niệm được công bố trên tạp chí The Lancet Microbe giới thiệu một xét nghiệm tại điểm chăm sóc đầy hứa hẹn để phát hiện nhanh virus đậu khỉ (MPXV). Các nhà nghiên cứu đến từ Úc đã phát triển xét nghiệm dựa trên khuếch đại đẳng nhiệt và công nghệ CRISPR-Cas. Với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, xét nghiệm này hoạt động tốt khi so sánh với xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase định lượng (qPCR) tiêu chuẩn vàng.

Bệnh đậu khỉ là một bệnh lây truyền từ động vật sang người do MPXV, một loại virus DNA sợi đôi lớn gây ra. Trong khi báo cáo chủ yếu ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, các trường hợp cũng được quan sát thấy ở phụ nữ và trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh thủy đậu là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong khoảng thời gian từ tháng 2022 năm 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX do bệnh xuất hiện đột ngột, lây lan nhanh chóng và thiếu thông tin về hiệu quả của vắc xin.

Hiện tại, phương pháp chẩn đoán tiêu chuẩn vàng để phát hiện MPXV là qPCR, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và nhân viên được đào tạo. Chẩn đoán thường xảy ra ở các phòng thí nghiệm chuyên biệt và có thể mất vài ngày sau khi lấy mẫu để có kết quả, đặc biệt là ở những nơi có nguồn lực hạn chế.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một xét nghiệm tại điểm chăm sóc có tên “MPXV-CRISPR” để phát hiện nhanh MPXV. Xét nghiệm bao gồm việc tách DNA bộ gen (gDNA) từ các mẫu lâm sàng, sau đó khuếch đại và phát hiện bằng cách sử dụng phương pháp phân tách DNA qua trung gian CRISPR-Cas12a. Nó có thể được đọc bằng phương pháp dải dòng chảy bên và dựa trên huỳnh quang.

Xét nghiệm đã chứng minh độ nhạy lâm sàng là 100% và độ đặc hiệu là 99.3% khi so sánh với xét nghiệm qPCR và một nhóm mầm bệnh vi rút và vi khuẩn. Kết quả đọc dòng bên đạt được độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 98.6% đối với MPXV, không có phản ứng chéo với các loại virus khác.

Xét nghiệm MPXV-CRISPR có thể là một công cụ có giá trị để chẩn đoán nhanh chóng MPXV tại điểm chăm sóc ở những nơi có nguồn lực hạn chế. Nó có thể được thực hiện trong khoảng 45 phút, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác. Khuyến nghị nghiên cứu sâu hơn để mở rộng phạm vi dòng MPXV đang lưu hành được nhắm mục tiêu bởi xét nghiệm.

Nguồn:

– Vi khuẩn Lancet: “Phát hiện nhanh virus đậu khỉ bằng xét nghiệm qua trung gian CRISPR-Cas12a: Nghiên cứu đánh giá và xác nhận trong phòng thí nghiệm”

– Định nghĩa: Virus Monkeypox (MPXV): Một loại virus DNA sợi kép lớn gây bệnh đậu khỉ, một bệnh lây truyền từ động vật sang người và ảnh hưởng đến cả người và động vật. MPXV-CRISPR: Xét nghiệm tại chỗ để phát hiện nhanh MPXV dựa trên khuếch đại đẳng nhiệt và công nghệ CRISPR-Cas. Xét nghiệm tại điểm chăm sóc: Một xét nghiệm chẩn đoán được thiết kế để thực hiện tại địa điểm có bệnh nhân, cung cấp kết quả nhanh chóng mà không cần thiết bị phòng thí nghiệm chuyên dụng hoặc nhân viên được đào tạo. Khuếch đại đẳng nhiệt: Một phương pháp khuếch đại axit nucleic ở nhiệt độ không đổi, loại bỏ sự cần thiết của máy quay vòng nhiệt. Công nghệ CRISPR-Cas: Một công cụ chỉnh sửa gen sử dụng các protein liên quan đến CRISPR RNA (crRNA) và CRISPR (Cas) để nhắm mục tiêu vào các chuỗi DNA cụ thể nhằm phân tách và sửa đổi.