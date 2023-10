Vai trò của gió trong việc làm tan băng ở Greenland và Nam Cực

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Irvine và Đại học Utrecht đã phát hiện ra rằng băng bề mặt ở Greenland đang tan chảy với tốc độ ngày càng tăng trong những thập kỷ gần đây, trong khi xu hướng ở Nam Cực lại diễn ra theo hướng ngược lại. Đối với một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters của Hiệp hội Địa vật lý Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã tập trung vào vai trò của gió Foehn và gió katabatic, những cơn gió giật từ sườn dốc mang không khí khô, ấm tiếp xúc với sông băng. Họ phát hiện ra rằng sự tan chảy của dải băng Greenland liên quan đến những cơn gió này đã tăng hơn 10% trong 20 năm qua, trong khi tác động của gió lên dải băng Nam Cực đã giảm 32%.

Nghiên cứu cho thấy gió dốc là nguyên nhân gây ra một lượng đáng kể băng tan trên bề mặt ở cả hai khu vực. Băng tan trên bề mặt gây ra hiện tượng thủy đạo dòng chảy và thềm băng, làm tăng dòng nước ngọt chảy ra đại dương và góp phần làm mực nước biển dâng cao. Tuy nhiên, hiện tượng nóng lên toàn cầu ở bán cầu Bắc và Nam đã dẫn đến những kết quả trái ngược nhau ở Greenland và Nam Cực.

Ở Greenland, hiện tượng tan chảy bề mặt do gió càng trở nên trầm trọng hơn do hòn đảo ấm lên, chỉ riêng ánh sáng mặt trời cũng đủ để làm tan băng. Sự kết hợp giữa tốc độ tan chảy do gió tăng 10% và nhiệt độ không khí bề mặt ấm hơn đã dẫn đến tổng lượng băng tan trên bề mặt tăng 34%. Các tác giả cho rằng kết quả này một phần là do ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đối với Dao động Bắc Đại Tây Dương, đã mang lại không khí ấm áp cho Greenland và các khu vực Bắc Cực khác.

Ngược lại, tổng lượng băng tan trên bề mặt Nam Cực đã giảm khoảng 15% kể từ năm 2000. Tuy nhiên, mức giảm này phần lớn là do lượng băng tan do gió tạo ra ở sườn dốc giảm trên Bán đảo Nam Cực, nơi hai thềm băng dễ bị tổn thương đã sụp đổ. Sự phục hồi liên tục của lỗ thủng tầng ozone ở tầng bình lưu ở Nam Cực, được phát hiện vào những năm 32, tạm thời giúp cách nhiệt bề mặt khỏi sự tan chảy thêm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và mô hình hóa băng tan ở cả Greenland và Nam Cực, cũng như nghiên cứu mối quan hệ giữa gió và băng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Họ hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ góp phần củng cố các mô hình hệ thống Trái đất được sử dụng trong khoa học khí hậu.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Đại học Irvine và Utrecht, với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Quỹ Khoa học Quốc gia và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Hà Lan.

Nguồn: Đại học California, Đại học Irvine và Utrecht