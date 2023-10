Bằng chứng mới cho thấy con người đã đến Bắc Mỹ sớm hơn suy nghĩ trước đây

By

Một phân tích gần đây về dấu chân của con người tại Công viên Quốc gia White Sands ở New Mexico đã cung cấp bằng chứng mới cho thấy con người có thể đã đến Bắc Mỹ sớm hơn nhiều so với những gì người ta tin trước đây. Những dấu chân này được cho là có niên đại hơn 23,000 năm, từng là điểm gây tranh cãi do lo ngại về tính chính xác của các phương pháp xác định niên đại.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science đã làm sáng tỏ vấn đề này. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm phấn hoa được trộn lẫn với dấu chân và các yếu tố khác được tìm thấy trong trầm tích. Phân tích ủng hộ độ tuổi của dấu chân, xác nhận thêm rằng con người thực sự đã có mặt ở Bắc Mỹ trong thời kỳ đỉnh cao của Kỷ băng hà gần đây nhất.

Theo truyền thống, người ta tin rằng con người đến Bắc Mỹ từ 13,000 đến 16,000 năm trước. Tuy nhiên, bằng chứng mới này thách thức lý thuyết đó. Dấu chân cung cấp cái nhìn sâu sắc về những cá nhân đã bỏ lại họ. Nhiều dấu chân thuộc về trẻ em và thanh thiếu niên, cho thấy có nhiều cá nhân đa dạng.

Hơn nữa, việc phát hiện ra một đoạn đường dài hàng dặm được cho là của một người phụ nữ cho thấy thỉnh thoảng có sự hiện diện của những dấu chân có kích thước dành cho trẻ mới biết đi bên cạnh dấu chân của cô ấy. Điều này gợi ý về một đơn vị gia đình có thể tồn tại và cung cấp cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của con người trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa của nghiên cứu này là rất đáng kể. Nó gợi ý rằng con người đã có mặt ở Bắc Mỹ sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây và nó giúp chúng ta hiểu thêm về sự chuyển động và tương tác của họ trong Kỷ băng hà. Nghiên cứu này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng kiến ​​thức về lịch sử của chúng ta không ngừng phát triển khi có bằng chứng mới xuất hiện và các kỹ thuật phân tích của chúng ta được cải thiện.

