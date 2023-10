Những khám phá mới trên Mặt trăng Europa của Sao Mộc: CO₂, Đại dương và Nhiệt độ

By

Các quan sát từ kính thiên văn James Webb đã tiết lộ sự hiện diện của carbon dioxide (CO₂) trên bề mặt mặt trăng Europa của Sao Mộc. Khám phá này đã mở ra những khả năng thú vị về thành phần của mặt trăng và tiềm năng hỗ trợ sự sống. CO₂ có thể có nguồn gốc từ bên ngoài, nhưng cũng có thể nó đã thấm qua lớp băng dày bao phủ bề mặt Europa. Hơn nữa, sự hiện diện của CO₂ cho thấy sự tồn tại của một đại dương toàn cầu bên dưới lớp băng.

Có hai cách giải thích về nguồn gốc của CO₂: nó có thể bị hòa tan trong đại dương của Europa, tương tự như các đại dương trên Trái đất; hoặc nó có thể là sản phẩm phụ của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, chẳng hạn như axit amin hoặc các hợp chất cacbon khác. Các mỏ CO₂ tập trung ở một khu vực tên là Tara Regio và chúng còn khá mới xuất hiện. Tuy nhiên, điều kiện bề mặt của Europa khiến CO₂ không ổn định để tồn tại trong thời gian dài.

Không giống như mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, Europa không có các vụ phun trào mạch nước phun thông thường có thể cung cấp phân tích quang phổ về muối hòa tan. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng Europa, cùng với mặt trăng Ganymede và Enceladus của Sao Mộc, có một đại dương lỏng toàn cầu bên dưới bề mặt của nó. Ngoài ra còn có những ứng cử viên tiềm năng khác cho đại dương lỏng toàn cầu, như Callisto, Titan, Triton, Dione và các hành tinh lùn Ceres và Pluto. Tuy nhiên, cần nhiều dữ liệu hơn để xác nhận những nghi ngờ này.

Tàu thăm dò Galileo quay quanh Sao Mộc đã cung cấp những dấu hiệu ban đầu về một đại dương toàn cầu trên Europa hơn 25 năm trước. Những bức ảnh chi tiết về bề mặt băng giá của mặt trăng cho thấy những mảng băng, những mảnh băng dường như đã đóng băng lại ở các vị trí ngẫu nhiên. Điều này cho thấy lớp băng bao phủ tương đối mỏng, có thể chỉ dày vài km. Bên dưới lớp băng là một đại dương sâu ước tính sâu từ 80 đến 150 km, có thể chứa lượng nước gấp hai đến ba lần lượng nước được tìm thấy trong các đại dương trên Trái đất.

Sự tồn tại của đại dương lỏng trên Europa ngụ ý sự hiện diện của các nguồn nhiệt. Nhiệt có thể được tạo ra bởi áp suất hấp dẫn do Sao Mộc gây ra, gây ra lực thủy triều. Các mặt trăng như Io, Europa và Ganymede bị ảnh hưởng bởi lực thủy triều và thể hiện sự cộng hưởng quỹ đạo. Hiện tượng này làm biến dạng quỹ đạo của chúng, khiến chúng lệch tâm hơn và tạo ra nhiệt bên trong chúng. Đặc biệt, Io trải qua hoạt động núi lửa dữ dội do ma sát của đá, với hơn 150 miệng núi lửa đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào.

Europa trải qua một hiệu ứng tương tự nhưng ít dữ dội hơn, giữ cho đại dương dưới bề mặt của nó ở dạng lỏng. Vào năm 2012, kính thiên văn Hubble đã phát hiện thấy hơi nước phát ra từ cực nam của Europa, điều mà tàu thăm dò Galileo chưa phát hiện được. Từ kế trên tàu Galileo cũng góp phần phát hiện ra đại dương của Europa bằng cách phát hiện những dị thường nhỏ trong từ trường của Sao Mộc do dòng điện bên trong mặt trăng gây ra. Điều này cho thấy sự hiện diện của muối hòa tan trong đại dương dưới bề mặt.

Lớp vỏ băng của Europa “tách” bề mặt của nó ra khỏi lớp đá bên trong và các vết nứt quan sát được trên bề mặt có thể là vết sẹo do chuyển động của thủy triều. Quang phổ do tàu thăm dò Galileo chụp cho thấy sự hiện diện của canxi và magie sunfat. Tuy nhiên, hiệu ứng này yếu hơn nhiều so với Ganymede, một mặt trăng lớn hơn có đại dương ẩn giấu và lõi kim loại gồm sắt và niken.

Nhìn chung, những quan sát và khám phá gần đây trên Europa cung cấp thêm bằng chứng về tiềm năng duy trì các điều kiện sống trên mặt trăng của Sao Mộc. Cần phải khám phá và nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ những bí ẩn của thiên thể hấp dẫn này.

