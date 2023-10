Đô thị hóa có thúc đẩy sự tiến hóa của thực vật không? Nghiên cứu ảnh hưởng của quần đảo nhiệt đô thị đến sự biến đổi màu sắc của lá

By

Đô thị hóa đã biến đổi những vùng đất rộng lớn trên Trái đất, tạo ra môi trường sống nhân tạo được gọi là môi trường đô thị. Những môi trường này gây áp lực có chọn lọc lên cư dân của chúng, bao gồm cả việc tiếp xúc với các bề mặt giữ nhiệt hình thành nên các đảo nhiệt đô thị. Trong khi nghiên cứu trước đây đã khám phá tác động của căng thẳng nhiệt độ đô thị đối với sự tiến hóa của động vật, thì tác động của nó đối với thực vật phần lớn vẫn chưa được khám phá.

Để thu hẹp khoảng cách nghiên cứu này, một nhóm các nhà nghiên cứu do Phó giáo sư Yuya Fukano từ Đại học Chiba ở Nhật Bản dẫn đầu đã nghiên cứu xem đảo nhiệt đô thị ảnh hưởng như thế nào đến màu sắc lá của Oxalis corniculata, một loại cây thường được gọi là cây me rừng. Loại cây này có nhiều màu sắc khác nhau, từ xanh đến đỏ và được tìm thấy ở cả không gian đô thị và phi đô thị trên khắp thế giới. Các nghiên cứu trước đây cho thấy những biến đổi màu sắc này đóng vai trò là sự thích nghi tiến hóa để bảo vệ cây khỏi căng thẳng môi trường, với các sắc tố màu đỏ trong lá được cho là có tác dụng giảm thiểu thiệt hại do nhiệt và ánh sáng gây ra.

Thông qua các quan sát thực địa được tiến hành ở các khu vực thành thị và phi đô thị ở quy mô địa phương, cảnh quan và toàn cầu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các biến thể lá đỏ của cây me rừng thường được tìm thấy gần các bề mặt không thấm nước ở khu vực thành thị, trong khi các biến thể lá xanh chiếm ưu thế ở các khu vực đô thị. Không gian xanh. Mô hình địa lý này nhất quán trên toàn cầu, xác nhận mối liên hệ giữa đô thị hóa và sự thay đổi màu sắc của lá cây me rừng.

Các thí nghiệm tiếp theo đã được tiến hành để định lượng lợi ích thích ứng của các biến thể màu lá này. Kết quả cho thấy các biến thể lá đỏ thể hiện tốc độ tăng trưởng vượt trội và hiệu quả quang hợp cao hơn ở nhiệt độ cao, trong khi các biến thể lá xanh phát triển mạnh ở nhiệt độ thấp hơn. Các biến thể lá đỏ cho thấy khả năng chịu stress cao hơn và có tính cạnh tranh cao hơn ở các khu vực thành thị với mật độ cây trồng thấp, trong khi các biến thể lá xanh phát triển mạnh ở các khu vực xanh tươi.

Các phân tích di truyền chỉ ra rằng biến thể lá đỏ của O. corniculata có thể đã tiến hóa nhiều lần từ cây lá xanh tổ tiên. Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết có giá trị về sự phát triển đang diễn ra ở các khu vực thành thị và nêu bật tầm quan trọng của việc hiểu rõ sự thích ứng của thực vật với các đảo nhiệt đô thị để sản xuất cây trồng bền vững và động lực hệ sinh thái.

Cần nghiên cứu sâu hơn để khám phá các đặc điểm khác của thực vật ngoài màu lá để hiểu biết toàn diện về khả năng thích ứng của thực vật với đảo nhiệt đô thị.

