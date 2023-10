Một bước đột phá trong chuyển đổi thông tin lượng tử: Bộ chuyển đổi MW sang quang ở nhiệt độ phòng

By

Một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Công nghệ Quang học Lượng tử QOT, bao gồm một sinh viên Khoa Vật lý tại Đại học Warsaw, đã phát triển một thiết bị mang tính cách mạng có khả năng chuyển đổi thông tin lượng tử giữa vi sóng và các photon quang học. Nghiên cứu của họ, được công bố trên tạp chí Nature Photonics, chứng minh một phương pháp phát hiện vi sóng mới với các ứng dụng sâu rộng trong công nghệ lượng tử, cơ sở hạ tầng mạng lượng tử và thiên văn học vô tuyến vi sóng.



Khả năng chuyển đổi thông tin lượng tử tương tự như cách các tập tin kỹ thuật số được chuyển đổi thành dòng điện khi phát nhạc trên thiết bị. Trong trường hợp này, các nhà khoa học đã chuyển thành công thông tin lượng tử từ một photon vi sóng đơn lẻ sang một photon quang học đơn lẻ. Tuy nhiên, việc đạt được các hoạt động của từng photon là vô cùng khó khăn do yêu cầu độ chính xác và yêu cầu giảm thiểu nhiễu. Hơn nữa, việc tương tác với các photon quang học, vốn có mức năng lượng cao gấp hàng nghìn lần so với các photon vi sóng, sẽ tạo thêm một lớp phức tạp nữa.



Việc chuyển đổi thông tin lượng tử là điều cần thiết cho các mạng lượng tử lai, kết nối các thiết bị lượng tử khác nhau như máy tính lượng tử. Trong khi điện toán lượng tử có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các photon vi sóng và mạch siêu dẫn, thì việc truyền thông tin lượng tử được mã hóa theo cách này ở khoảng cách xa bị cản trở bởi sự tích tụ nhiễu. Vấn đề này được khắc phục bằng cách sử dụng các photon quang học, truyền thông tin lượng tử qua sợi quang một cách hiệu quả. Do đó, bộ chuyển đổi từ vi sóng sang quang học cho thông tin lượng tử là rất quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa máy tính lượng tử và Internet lượng tử.



Các nhà khoa học đã đạt được bước đột phá này bằng cách sử dụng các nguyên tử Rydberg, nguyên tử có thể tương tác với cả photon vi sóng và quang học. Các nguyên tử Rydberg, được tạo ra bằng cách kích thích bằng laser các electron hóa trị trong nguyên tử rubidium, tăng kích thước đáng kể và thể hiện những đặc tính hấp dẫn. Các cuộc trình diễn trước đây về sự chuyển đổi vi sóng sang quang học chỉ giới hạn ở các nguyên tử được làm lạnh bằng laser bị mắc kẹt trong các thiết lập quang từ phức tạp. Đội nghiên cứu tại trường Đại học Warsaw đã chứng minh thành công rằng sự chuyển đổi này có thể đạt được ở nhiệt độ phòng bằng cách sử dụng hơi nguyên tử trong một tế bào thủy tinh, mở đường cho một bộ chuyển đổi đơn giản hóa và có khả năng thu nhỏ trong tương lai.



Ngoài ra, sơ đồ chuyển đổi mới cho thấy mức độ nhiễu thấp đáng kể và khả năng thực hiện các thao tác trên các photon đơn lẻ. Sự đổi mới mang tính đột phá này cho phép bộ chuyển đổi hoạt động liên tục mà không cần bẫy nguyên tử hoặc bơm lại. Sự đơn giản của việc thiết lập chỉ bị vượt qua bởi các thông số được cải thiện đáng kể của quá trình chuyển đổi mà các nhà nghiên cứu tại UW đạt được.



Khám phá này là một bước tiến đáng kể trong sự tiến bộ của công nghệ xử lý thông tin lượng tử và sự tích hợp của chúng vào các ứng dụng thực tế. Với sự phát triển của bộ chuyển đổi MW sang quang ở nhiệt độ phòng, khả năng của mạng lượng tử và điện toán lượng tử đã mở rộng theo cấp số nhân.



Nguồn:

– Nature Photonics (2023), DOI: 10.1038/s41566-023-01295-w