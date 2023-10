Bằng chứng sâu sắc nhất về quá trình tẩy trắng rạn san hô được phát hiện ở Ấn Độ Dương

By

Các nhà khoa học đã thực hiện một khám phá mang tính đột phá ở Ấn Độ Dương, khám phá bằng chứng sâu sắc nhất về hiện tượng tẩy trắng rạn san hô từng được ghi nhận. Bằng chứng này, được tìm thấy ở độ sâu hơn 90 mét, rất có ý nghĩa vì nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của thiệt hại gây ra đối với các rạn san hô, vốn rất cần thiết cho sức khỏe của hệ sinh thái đại dương.

Được công bố trên tạp chí Nature Communications, một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Plymouth đã phát hiện ra rằng các khu vực rạn san hô nằm cách bề mặt Ấn Độ Dương hơn 90 mét đã bị tẩy trắng trên diện rộng, với tới 80% các rạn san hô bị ảnh hưởng ở một số khu vực nhất định. . Thiệt hại này có thể là do nhiệt độ nước biển ở Ấn Độ Dương tăng 30%.

Những phát hiện đáng ngạc nhiên này mâu thuẫn với niềm tin trước đây rằng san hô ở độ sâu hơn có khả năng chống chịu tốt hơn trước sự nóng lên của đại dương. Tiến sĩ Phil HOsgood, nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu, bày tỏ sự ngạc nhiên khi nói rằng: “Các rạn san hô ở độ sâu tương tự trên toàn thế giới có thể gặp rủi ro do những thay đổi khí hậu tương tự”.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng robot dưới nước và dữ liệu hải dương học do vệ tinh tạo ra trong quá trình nghiên cứu về Trung Ấn Độ Dương. Trong chuyến hành trình nghiên cứu vào tháng 2019 năm XNUMX, họ đã quan sát những dấu hiệu đầu tiên của hiện tượng tẩy trắng san hô ở các rạn san hô sâu hơn bằng cách sử dụng các phương tiện dưới nước điều khiển từ xa có trang bị camera. Sự tẩy trắng này là do sự đào sâu của thermocline, một lớp mà nhiệt độ thay đổi nhanh chóng theo độ sâu, có liên quan đến các kiểu khí hậu khu vực tương tự như El Nino, càng trở nên trầm trọng hơn do khủng hoảng khí hậu.

Trong khi một số phần của rạn san hô bị ảnh hưởng đã có dấu hiệu phục hồi từ năm 2020 đến năm 2022, các nhà khoa học nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường nỗ lực giám sát ở vùng biển sâu. San hô Mesophotic, được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những thiệt hại đối với san hô vùng nước nông, cũng được cho là dễ bị tổn thương.

Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, trong vài thập kỷ qua, vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về hiện tượng nóng lên của đại dương, với nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) tăng trung bình khoảng 1 độ C từ năm 1951 đến năm 2015. Sự nóng lên này đang diễn ra với tốc độ 0.15 độ C mỗi thập kỷ.

Phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ các rạn san hô trên toàn thế giới. Cần tăng cường nỗ lực giám sát để hiểu mức độ thiệt hại và phát triển các chiến lược bảo tồn hiệu quả cho các hệ sinh thái dễ bị tổn thương này.

