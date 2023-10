Vũ điệu phức tạp giữa hệ thần kinh và hệ thống miễn dịch: Những hiểu biết sâu sắc từ trục thần kinh-miễn dịch

By

Mặc dù là những thực thể riêng biệt nhưng hệ thống thần kinh và miễn dịch có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau phức tạp. Vũ điệu phức tạp này giữa hai hệ thống, được gọi là trục thần kinh-miễn dịch, đóng một vai trò quan trọng trong việc điều phối các quá trình sinh lý khác nhau trong não, da và đường tiêu hóa. Sự giao tiếp giữa các tế bào trong các hệ thống này đã mê hoặc các nhà khoa học như Isaac Chiu, nhà sinh học miễn dịch tại Trường Y Harvard.

Nghiên cứu của Chiu tập trung vào việc khám phá những tương tác phức tạp giữa tế bào T, microglia và vi khuẩn trong bối cảnh thoái hóa thần kinh, nhiễm trùng da do vi khuẩn và nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm màng não, bệnh than và viêm đại tràng. Phát hiện của ông đã làm sáng tỏ các cơ chế mới gây đau và viêm, tiết lộ vai trò của tế bào thần kinh, tế bào miễn dịch và vi khuẩn trong các quá trình này.

Đau đớn, một khả năng cơ bản của cơ thể để cảm nhận được nguy hiểm, có liên quan chặt chẽ với hệ thống miễn dịch. Các tế bào thần kinh nhận cảm đau, chịu trách nhiệm điều hòa cơn đau, tương tác với các tế bào miễn dịch thông qua nhiễu xuyên âm hai chiều. Các tế bào miễn dịch sản sinh ra những chất có thể tác động trực tiếp đến dây thần kinh, khiến chúng nhạy cảm hơn với cơn đau. Đổi lại, các thụ thể đau sẽ lưu trữ các peptide thần kinh mà các tế bào miễn dịch có thể cảm nhận được, ảnh hưởng đến hành vi của chúng.

Nhóm nghiên cứu của Chiu đã tập trung vào các peptide thần kinh như peptide liên quan đến gen calcitonin (CGRP) và sự tương tác của chúng với các tế bào miễn dịch, đặc biệt là đại thực bào, bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân, tế bào T và tế bào B. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự tương tác giữa các peptide thần kinh này và các thụ thể tế bào miễn dịch có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất cytokine, sự phân cực của đại thực bào, tuyển dụng bạch cầu trung tính và phản ứng của tế bào T. Những peptide thần kinh này đóng vai trò điều tiết mạnh mẽ trong khả năng miễn dịch.

Trong bối cảnh nhiễm trùng vi khuẩn, nhóm của Chiu đã phát hiện ra những hiểu biết thú vị về cách các sợi đau có thể bị vi khuẩn tấn công. Ví dụ, trong bệnh viêm màng não do Streptococcus pneumoniae và Streptococcus agalactiae gây ra, những mầm bệnh này kích hoạt các tế bào thần kinh nhận cảm đau thông qua một loại độc tố hình thành lỗ chân lông gọi là pneumolysin. Sự kích hoạt này dẫn đến việc sản xuất CGRP, từ đó ngăn chặn việc sản xuất các cytokine bảo vệ của đại thực bào, cho phép vi khuẩn tồn tại và xâm chiếm não dễ dàng hơn.

Thông qua nghiên cứu của mình, Chiu và nhóm của ông đã có thể điều khiển trục thần kinh-miễn dịch trong mô hình động vật để tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm màng não. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các tương tác phân tử cụ thể và sử dụng các phương pháp in vivo và in vitro, họ đã hiểu rõ hơn về sự tương tác phức tạp giữa tế bào thần kinh, tế bào miễn dịch và vi khuẩn.

Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các chiến lược điều trị. Bằng cách nhắm vào các con đường gây đau, chẳng hạn như ngăn chặn CGRP, có thể tăng cường phản ứng miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Sự hiểu biết về trục thần kinh-miễn dịch mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới về khả năng điều trị các bệnh và nhiễm trùng khác nhau.

Nguồn: Nhà khoa học, Thư viện trực tuyến Wiley, Tạp chí miễn dịch học tự nhiên, Viện nghiên cứu nha khoa và sọ mặt quốc gia