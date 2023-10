Một cái nhìn thoáng qua về thế giới bí ẩn của các thiên hà tối

By

Vật chất tối, một chất bí ẩn và khó nắm bắt chiếm một phần đáng kể trong vũ trụ của chúng ta, tiếp tục mê hoặc các nhà thiên văn học. Mặc dù phần lớn vẫn không thể quan sát được, nhưng các mô hình khoa học cho thấy vật chất tối chiếm tới 26% vũ trụ, vượt xa lượng vật chất thông thường mà chúng ta có thể nhìn thấy.

Trong nỗ lực tìm hiểu bí mật của vũ trụ, các nhà thiên văn học đã gặp phải những thiên hà có thành phần chủ yếu là vật chất tối. Một phát hiện như vậy là Thiên hà siêu khuếch tán Dragonfly 44 (UDG) vào năm 2016. Mặc dù khối lượng của nó tương đương với Dải Ngân hà của chúng ta, việc thiếu các ngôi sao sáng và cấu trúc thiên hà điển hình cho thấy sự thống trị của vật chất tối trong thiên hà bí ẩn này.

Các nhà khoa học cũng đã bắt gặp “các thiên hà gần tối”, gần như hoàn toàn tối. Những thiên hà này có độ sáng hạn chế và chứa một lượng đáng kể vật chất tối. Trong một tiết lộ mang tính đột phá, các nhà nghiên cứu gần đây có thể đã xác định được thiên hà gần tối lớn nhất cho đến nay.

Được mệnh danh là thiên hà “Nube”, thiên thể này ước tính khoảng 10 tỷ năm tuổi. Việc phát hiện ra nó diễn ra thông qua việc phân tích dữ liệu được thu thập bởi Dự án Di sản IAC Stripe 82, tập trung vào một vùng cụ thể trên bầu trời được chụp bằng Kính viễn vọng SDSS. Điều khiến Nube trở nên khác biệt là bán kính nửa khối lượng đáng chú ý của nó là 22,500 năm ánh sáng, lớn gấp ba lần so với UDG trung bình.

Hơn nữa, thiên hà Nube thể hiện mức phát xạ quang học cực kỳ thấp, dẫn đến độ sáng bề mặt chỉ 26.75 mag/arcsec2. Để dễ hình dung hơn, các UDG thông thường, vốn được coi là một trong những thiên hà mờ nhất trong vũ trụ quan sát được, có độ sáng bề mặt sáng hơn gấp 22 lần. Trên thực tế, các vật thể trong bầu trời sâu trên 21.8 mag/arcsec được coi là mờ nhạt, với bầu trời tối hoàn toàn đo được ở độ sáng bề mặt là XNUMX mag/arcsec.

Với khối lượng sao gấp khoảng 390 triệu lần Mặt trời của chúng ta, Nube mờ nhạt so với độ sáng của Dải Ngân hà. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả các UDG điển hình cũng chỉ chứa số lượng sao bằng 1% so với thiên hà nhà của chúng ta, khiến việc so sánh hai loại thiên hà có phần không công bằng.

Việc phát hiện ra thiên hà Nube đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các nhà khoa học về nguồn gốc và những đặc tính độc đáo của nó. Bản chất đặc biệt của nó là kết quả của sự hình thành hay sau này đã có sự biến đổi nào đó xảy ra? Tương lai chứa đựng những triển vọng thú vị cho việc làm sáng tỏ bí ẩn của những thiên hà tối tăm này.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Vật chất tối là gì?

Đáp: Vật chất tối là một dạng vật chất không phát ra, hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng, khiến nó trở nên vô hình và không thể phát hiện được bằng các phương tiện truyền thống. Người ta tin rằng nó chiếm khoảng 26% vũ trụ.

Hỏi: Thiên hà gần tối là gì?

Đáp: Thiên hà gần tối đề cập đến một thiên hà có độ sáng hạn chế và chứa một lượng đáng kể vật chất tối. Những thiên hà này không hoàn toàn tối nhưng gần đạt được định nghĩa đó.

Hỏi: Thiên hà Nube được phát hiện như thế nào?

Đáp: Thiên hà Nube được xác định thông qua phân tích dữ liệu từ Dự án Di sản IAC Stripe 82. Dự án tập trung vào một vùng cụ thể trên bầu trời được chụp bằng Kính thiên văn SDSS.

Hỏi: Thiên hà Nube so với Dải Ngân hà như thế nào?

Đáp: Thiên hà Nube có khối lượng sao gấp khoảng 390 triệu lần khối lượng Mặt trời của chúng ta, trong khi Dải Ngân hà nặng hơn khoảng 3,800 lần. Tuy nhiên, việc so sánh cả hai là một thách thức vì ngay cả những UDG điển hình cũng có ít sao hơn đáng kể so với Dải Ngân hà.

Hỏi: Việc phát hiện ra các thiên hà tối có ý nghĩa gì?

Đáp: Việc phát hiện ra các thiên hà tối đặt ra những câu hỏi hấp dẫn về nguồn gốc và bản chất của các thiên thể đó. Các nhà khoa học bị mê hoặc bởi liệu những đặc tính đặc biệt của chúng xuất hiện trong quá trình hình thành hay là kết quả của những sự kiện biến đổi sau này.