Sao biển gai non có thể chịu được sóng nhiệt, gây ra mối đe dọa lớn hơn cho các rạn san hô

Nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà sinh vật biển thuộc Đại học Sydney đã làm sáng tỏ khả năng phục hồi của sao biển gai non trước các đợt nắng nóng, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng làm trầm trọng thêm thiệt hại của rạn san hô do biến đổi khí hậu. Sao biển gai có nguồn gốc từ Rạn san hô Great Barrier và được biết đến là một trong những loài săn mồi san hô quan trọng nhất. Thiệt hại mà chúng gây ra chỉ đứng sau lốc xoáy và hiện tượng tẩy trắng san hô về tỷ lệ tử vong.

Nghiên cứu do Giáo sư Maria Byrne dẫn đầu và công bố trên tạp chí Global Change Biology, tiết lộ rằng sao biển gai chưa trưởng thành có khả năng chịu được mức nhiệt cao có thể gây chết san hô. Khả năng phục hồi này cho phép chúng sống sót sau các đợt nắng nóng và tiếp tục vòng đời như những kẻ săn mồi ăn thịt ăn san hô mới mọc lại.

Các phát hiện chỉ ra rằng ngay cả khi số lượng sao biển gai trưởng thành giảm do đại dương nóng lên do biến đổi khí hậu, thì sao biển non ăn cỏ vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thích hợp để phát triển thành động vật ăn thịt san hô. Điều này có thể dẫn đến sự hồi sinh của quần thể động vật ăn thịt và gây thiệt hại thêm cho các rạn san hô.

Biến đổi khí hậu đã khiến san hô bị tẩy trắng và chết khi nhiệt độ nước tăng 1-3 độ C. Nghiên cứu cho thấy sao biển gai chưa trưởng thành có thể chịu được cường độ nhiệt gấp ba lần gây tẩy trắng san hô. Khả năng này, cùng với sở thích của chúng đối với môi trường sống đổ nát do san hô chết và tẩy trắng, cho phép số lượng của chúng tăng dần theo thời gian.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định các yếu tố góp phần vào sự sống sót của sao biển gai non trong điều kiện ấm lên. Kích thước nhỏ của chúng làm giảm nhu cầu sinh lý và khả năng ăn nhiều nguồn thức ăn khác nhau, bao gồm cả tảo san hô, giúp tăng cường khả năng phục hồi của chúng.

Theo đồng tác giả của nghiên cứu, Matt Clements, những phát hiện này nêu bật vai trò tiềm tàng của tình trạng san hô chết do tẩy trắng trong việc góp phần gây ra sự bùng phát của sao biển có gai. Sự mất đi các loài săn mồi tự nhiên và sự tích tụ chất dinh dưỡng trong nước cũng đóng vai trò làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu đối với các rạn san hô.

Cần nghiên cứu sâu hơn để hiểu ý nghĩa của những phát hiện này đối với hệ sinh thái biển và việc bảo tồn các rạn san hô.

Tham khảo:

