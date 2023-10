Tẩy trắng san hô sâu ở Ấn Độ Dương: Cảnh báo rõ ràng về tác động của biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học vừa có một phát hiện đáng báo động về tình trạng tẩy trắng san hô sâu ở Ấn Độ Dương, thách thức những niềm tin trước đây về khả năng phục hồi của san hô và nêu bật những tác động rộng lớn hơn của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái biển. Phát hiện đột phá này tiết lộ bằng chứng sâu sắc nhất về hiện tượng tẩy trắng rạn san hô, với thiệt hại xảy ra ở độ sâu hơn 90 mét (300 feet) dưới bề mặt đại dương.

Thiệt hại về san hô, do nhiệt độ nước biển tăng 30% do lưỡng cực Ấn Độ Dương gây ra, đã ảnh hưởng tới 80% các rạn san hô ở một số khu vực dưới đáy biển. Trước đây, những độ sâu này được cho là có khả năng phục hồi trước sự nóng lên của đại dương. Tuy nhiên, phát hiện này đóng vai trò như một lời cảnh báo rõ ràng về tác hại do nhiệt độ đại dương tăng lên và những thiệt hại tiềm ẩn gây ra cho thế giới tự nhiên do biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Plymouth, người đã công bố nghiên cứu của họ trên tạp chí Nature Communications, đã sử dụng máy ảnh dưới nước để truyền hình ảnh trực tiếp lên tàu nghiên cứu của họ. Những hình ảnh này cung cấp cái nhìn đầu tiên về san hô đã bị tẩy trắng. Điều thú vị là, trong khi các rạn san hô ở độ sâu hơn đang bị tẩy trắng thì các rạn san hô ở vùng nước nông không có dấu hiệu bị tổn hại.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Plymouth đã nghiên cứu rộng rãi về Trung Ấn Độ Dương trong hơn một thập kỷ, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để theo dõi và tìm hiểu về hải dương học và sự sống độc đáo trong khu vực. Bằng chứng đầu tiên về thiệt hại san hô đã được quan sát thấy trong chuyến hành trình nghiên cứu vào tháng 2019 năm XNUMX, nơi sử dụng các phương tiện dưới nước hoạt động từ xa được trang bị máy ảnh.

Phân tích sâu hơn về dữ liệu được thu thập trong hành trình nghiên cứu và giám sát vệ tinh về điều kiện và nhiệt độ đại dương cho thấy rằng trong khi nhiệt độ bề mặt hầu như không thay đổi thì nhiệt độ bên dưới bề mặt lại tăng đáng kể. Sự sâu hơn của đường chênh nhiệt độ này, gây ra bởi El Nino tương đương với khu vực được khuếch đại, cuối cùng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô.

Ý nghĩa của nghiên cứu này là đáng kể. Nó chứng minh tính dễ bị tổn thương của hệ sinh thái san hô mesophotic trước áp lực nhiệt và cung cấp bằng chứng mới về tác động của biến đổi khí hậu đối với đại dương của chúng ta. Việc tẩy trắng san hô mesophotic ngày càng tăng sẽ dẫn đến tỷ lệ san hô chết, mất đa dạng sinh học và giảm các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng mà các rạn san hô này cung cấp.

Mặc dù các phần của rạn san hô bị ảnh hưởng đã có dấu hiệu phục hồi nhưng việc tiếp tục theo dõi đáy biển ở vùng biển sâu là rất quan trọng. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng san hô vùng nước nông cũng đang bị thiệt hại thường xuyên và nghiêm trọng hơn, và giả định rằng san hô mesophotic sẽ bù đắp cho điều này hiện vẫn còn nhiều nghi vấn. Với san hô nước sâu phần lớn vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, điều hợp lý là các sự cố tẩy trắng tương tự sẽ không được chú ý trên khắp hành tinh.

Hải dương học của các khu vực đang bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ xảy ra tự nhiên đang bị khuếch đại bởi biến đổi khí hậu. Ảnh hưởng tổng hợp của El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương đang gây ra những tác động nghiêm trọng ở Trung Ấn Độ Dương. Giải quyết những thách thức này và nâng cao hiểu biết của chúng ta về hệ sinh thái san hô nước sâu là điều cần thiết trong việc giảm thiểu tác động tàn phá của biến đổi khí hậu đối với thế giới của chúng ta.

Nguồn:

– Đại học Plymouth

– Truyền thông thiên nhiên