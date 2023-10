Phi hành gia Trung Quốc phát trực tiếp thử nghiệm ngọn lửa trên Trạm vũ trụ Thiên Cung

By

Các phi hành gia Trung Quốc Gui Haichao và Zhu Yangzhu đã thực hiện một thí nghiệm đột phá trên trạm vũ trụ Tiangong bằng cách phát trực tiếp cảnh họ thắp một ngọn nến. Buổi phát trực tiếp diễn ra trong phần thứ tư của loạt bài “Lớp học Thiên Cung”, nơi các phi hành gia chia sẻ kinh nghiệm của họ và thực hiện các hoạt động giáo dục.

Trong video, các phi hành gia đã chứng minh rằng ngọn lửa trong môi trường vi trọng lực của quỹ đạo Trái đất thấp có vẻ gần như hình cầu, trái ngược với ngọn lửa hình giọt nước biểu hiện trên Trái đất do sự đối lưu do sức nổi điều khiển. Dòng đối lưu yếu hơn ở quỹ đạo Trái đất thấp khiến ngọn lửa phân tán theo mọi hướng, khiến nó có dạng hình cầu.

Khó có khả năng một thí nghiệm tương tự sẽ được nhân rộng trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Các quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt trên ISS hạn chế hỏa hoạn ở các giá đỡ được thiết kế đặc biệt giúp ngăn chặn ngọn lửa. Những quy tắc an toàn này được thực hiện sau sự cố hỏa hoạn trên trạm vũ trụ Mir của Nga năm 1997.

Trong sự cố ở Mir, một đám cháy đã bùng phát trong hệ thống tạo oxy và kéo dài vài phút. Nó cắt đứt các phi hành gia khỏi một trong những phương tiện thoát hiểm và khiến các mô-đun ngập trong khói. Khu vực chật chội của Mir khiến sáu phi hành gia gặp khó khăn trong việc di chuyển và làm việc cùng nhau để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, họ đã thành công trong việc dập lửa trong khi hệ thống hỗ trợ sự sống dọn sạch khói độc của trạm.

Sự cố Mir có tác động đáng kể đến cách các cơ quan vũ trụ tiếp cận vấn đề an toàn cháy nổ trên trạm vũ trụ. Do đó, các quy trình nghiêm ngặt đã được phát triển để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn và đảm bảo an toàn cho các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế.

