Vai trò của than sinh học trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hàng triệu tấn chất thải hữu cơ từ các hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp bị thối rữa hoặc đốt cháy mỗi năm, giải phóng carbon dioxide vào khí quyển và góp phần làm nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, có một giải pháp tồn tại ở dạng than sinh học, có thể cô lập carbon trong thời gian dài. Than sinh học được sản xuất bằng cách đốt nóng chất thải hữu cơ trong môi trường ít oxy. Nó có thể được làm từ nhiều chất thải hữu cơ khác nhau ở nhiệt độ từ 300°F đến 1400°F, dẫn đến các đặc tính khác nhau.

Than sinh học có một số lợi ích cho môi trường. Nó giúp đất giữ nước và chất dinh dưỡng, cung cấp môi trường sống cho vi khuẩn và thu giữ các chất ô nhiễm như kim loại nặng, do đó ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào các vùng nước. Hơn nữa, than sinh học chuyển đổi khoảng 50% lượng carbon trong chất thải hữu cơ thành hợp chất ổn định vẫn được giữ lại trong đất, làm giảm lượng carbon thải vào khí quyển.

Sản xuất than sinh học ở Hoa Kỳ hiện còn hạn chế, nhưng nó có khả năng bù đắp lượng khí thải carbon dioxide đáng kể. Một ước tính cho thấy đến năm 2050, than sinh học có thể bù đắp tới 800 tỷ tấn carbon dioxide mỗi năm, tương đương với việc đóng cửa XNUMX nhà máy điện đốt than. Tuy nhiên, để đạt được điều này, sản xuất than sinh học cần phải tăng đáng kể trên quy mô toàn cầu.

Những thách thức trong việc sử dụng than sinh học bao gồm sự thiếu nhận thức của nông dân và nhu cầu hiểu biết sâu sắc về các đặc tính và ứng dụng của than sinh học. Than sinh học không phải là phân bón hay thuốc trừ sâu và không làm tăng đáng kể năng suất cây trồng. Tuy nhiên, nó mang lại những lợi ích rõ ràng khi được bổ sung vào đất có khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém.

Than sinh học hứa hẹn là một phương pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí để thu giữ và lưu trữ carbon, thu hút sự quan tâm từ các tập đoàn đang tìm cách bù đắp lượng khí thải của họ. Việc tăng cường sản xuất và sử dụng than sinh học có thể mở đường cho việc giảm đáng kể nồng độ carbon dioxide và góp phần vào các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu.

