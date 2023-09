Thử nghiệm Burst: Những tiến bộ trong thiết kế mô-đun trạm vũ trụ

By

Sierra Space, một công ty có trụ sở tại Colorado, gần đây đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bùng nổ, cố tình cho nổ một thiết kế mới cho một mô-đun bơm hơi sẽ được sử dụng cho trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kế nhiệm. Thử nghiệm nổ là rất quan trọng để kiểm tra các giới hạn trong thiết kế của mô-đun trước khi nó được bay vào không gian. Mô-đun này được tạo ra với sự hợp tác của công ty ILC Dover có trụ sở tại Delaware, sử dụng các loại vải được khâu và dệt, chủ yếu là Vectran, trở nên cứng khi phồng lên.

Sierra Space đặt mục tiêu có mô-đun có tên LIFE (Môi trường linh hoạt tích hợp lớn), sẵn sàng vào năm 2030 cho trạm vũ trụ Orbital Reef, một dự án do Blue Origin của Jeff Bezos dẫn đầu và được NASA tài trợ. Ngoài ra, Sierra có kế hoạch cung cấp một con tàu có tên Dream Chaser, có khả năng chở cả hàng hóa và phi hành đoàn, để hỗ trợ trạm vũ trụ. Kết quả thử nghiệm nổ gần đây cho thấy mức chênh lệch 33% so với tiêu chuẩn chứng nhận dành cho mô-đun quy mô đầy đủ, đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với các thiết kế trước đó.

Thử nghiệm nổ là một trong một số thử nghiệm được Sierra Space thực hiện trên nguyên mẫu LIFE của họ. Ngoài các thử nghiệm nổ, các thử nghiệm từ biến đã được tiến hành, khiến các mô-đun phải chịu áp suất cao hơn bình thường trong thời gian dài. Tất cả các thử nghiệm này đều diễn ra tại Trung tâm bay không gian Marshall của NASA và rất quan trọng trong việc thúc đẩy thiết kế mô-đun.

NASA, nhận thấy sự cần thiết của các trạm vũ trụ trong tương lai để thay thế ISS, đã tài trợ cho việc phát triển các cơ sở thương mại. Axiom Space, một công ty khác có trụ sở tại Houston, cũng đã đạt được thỏa thuận tạo ra các mô-đun trạm vũ trụ của riêng mình, mô-đun này sẽ được gắn vào ISS bắt đầu từ năm 2026.

Để giảm thiểu bất kỳ khoảng cách nào về khả năng nghiên cứu giữa ISS và các trạm vũ trụ mới, NASA đang tích cực hướng tới kế hoạch chuyển đổi kéo dài hai năm. Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng đã ban hành chiến lược với các bước đề xuất cho quá trình chuyển đổi này, nhằm đảm bảo việc tiếp tục nghiên cứu khoa học quan trọng trong không gian.

Thử nghiệm nổ do Sierra Space thực hiện cho thấy một tiến bộ đáng kể trong thiết kế mô-đun trạm vũ trụ. Với những nỗ lực không ngừng của các công ty như Sierra Space và Axiom Space, tương lai của việc khám phá không gian và nghiên cứu khoa học trong không gian có vẻ đầy hứa hẹn.

Nguồn:

– Các quan chức của Không gian Sierra

- NASA