Mối đe dọa của mực nước biển dâng cao: Chỏm băng tan ở Greenland

Bên dưới bề mặt những bãi biển đẹp như tranh vẽ của nước Anh là một mối nguy hiểm sắp xảy ra đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên thế giới. Mực nước biển dâng nhanh, cùng với tác động của các cơn bão mùa đông ngày càng mạnh, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cảnh quan ven biển của chúng ta. Khi khí hậu Trái đất tiếp tục ấm lên, một trong những thủ phạm chính đằng sau hiện tượng đáng lo ngại này là chỏm băng Greenland.

Trải dài với độ dày ấn tượng 3 km (chỉ dưới 2 dặm), chỏm băng ở Greenland có khả năng làm mực nước biển toàn cầu dâng cao đáng kinh ngạc lên 7 mét (23 feet) nếu nó tan hoàn toàn. Sự cấp thiết phải hiểu được điểm không thể quay trở lại, khi mà sự tan chảy của Greenland trở nên không thể đảo ngược, chỉ tăng lên trong những năm gần đây.

Một nghiên cứu kích thích tư duy được công bố trên tạp chí uy tín Nature đã làm sáng tỏ thời điểm quan trọng này. Nó tiết lộ rằng ngưỡng nóng chảy không thể đảo ngược nằm trong phạm vi nhiệt độ từ 1.7 đến 2.3 độ C (3.1 đến 4.1 độ F) so với mức tiền công nghiệp. Điều đáng lo ngại là chúng ta đã vượt quá giới hạn dưới của phạm vi này trong vài tháng trong năm nay. Với những dự đoán hiện tại cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên tới 3 độ C (5.4 độ F) vào cuối thế kỷ này, chúng ta thấy mình đang tiến rất gần đến điểm bùng phát này.

Mặc dù quá trình tan chảy sẽ diễn ra dần dần, giúp cộng đồng có thời gian để điều chỉnh và di dời vào đất liền, nhưng vẫn có một tia hy vọng được nêu ra trong nghiên cứu. Nếu chúng ta có thể hạn chế sự gia tăng nhiệt độ và đưa nó trở lại mức 1.5 độ C (2.7 độ F), quá trình tan chảy cuối cùng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng ngay cả việc đạt được mục tiêu này cũng không thể cứu chúng ta khỏi những hậu quả mà chúng ta đang phải đối mặt. Vào thời điểm chúng ta đạt được mức giảm nhiệt độ 1.5 độ C, các bờ biển của chúng ta sẽ phải vật lộn với mực nước biển cao hơn hiện nay từ 2 đến 3 mét (6.5 đến 9.8 feet).

Nhu cầu cấp thiết phải hành động chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Khi những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu tăng cường, điều quan trọng là phải thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình và nỗ lực giảm thiểu tác động của nó. Nếu không làm như vậy sẽ mãi mãi thay đổi cảnh quan ven biển của chúng ta, nhấn chìm những bờ biển và vách đá quý giá dưới những con sóng không ngừng nghỉ của nước biển dâng cao.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Nguyên nhân chính làm mực nước biển dâng cao là gì?

Trả lời: Chỏm băng Greenland, với kích thước to lớn và có khả năng nâng mực nước biển lên 7 mét (23 feet) nếu tan chảy hoàn toàn, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mực nước biển dâng cao hiện nay.

Hỏi: Ngưỡng nhiệt độ cho sự tan chảy không thể đảo ngược của chỏm băng Greenland là bao nhiêu?

Trả lời: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, sự tan chảy không thể đảo ngược của chỏm băng Greenland được dự đoán sẽ xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 1.7 đến 2.3 độ C (3.1 đến 4.1 độ F) so với mức nhiệt độ thời tiền công nghiệp.

Hỏi: Chúng ta đã tiến gần tới điểm bùng phát của sự tan chảy không thể đảo ngược đến mức nào?

Trả lời: Chúng tôi đã vượt quá giới hạn dưới của phạm vi ngưỡng nhiệt độ trong vài tháng trong năm nay. Với những dự báo về nhiệt độ toàn cầu cho thấy mức tăng lên tới 3 độ C (5.4 độ F) vào cuối thế kỷ này, chúng ta thấy mình đang ở rất gần điểm tới hạn.

Hỏi: Chúng ta có thể ngăn chặn quá trình tan chảy bằng cách giảm nhiệt độ xuống 1.5 độ C (2.7 độ F) không?

Đáp: Mặc dù việc đạt được mục tiêu này cuối cùng sẽ chấm dứt quá trình tan chảy, nhưng nó sẽ không xóa bỏ được những hậu quả mà chúng ta đang trải qua. Vào thời điểm nhiệt độ giảm xuống 1.5 độ C, mực nước biển sẽ tăng từ 2 đến 3 mét (6.5 đến 9.8 feet) so với mực nước hiện tại.