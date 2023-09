Các nhà thiên văn học tìm thấy các lỗ đen tiềm năng gần Trái đất nhất trong cụm Hyades

By

Các nhà thiên văn học đã đề xuất rằng các lỗ đen gần Trái đất nhất có thể đang ẩn náu trong Cụm Hyades, nằm cách mặt trời khoảng 150 năm ánh sáng. Phát hiện này cho thấy những lỗ đen này có thể đã bị trục xuất khỏi cụm từ hàng triệu năm trước và hiện đang lang thang một mình trong thiên hà. So với lỗ đen gần nhất được biết đến trước đây, những ứng cử viên mới này sẽ ở gần Trái đất hơn khoảng mười lần.

Cụm Hyades là cụm sao mở, bao gồm hàng trăm ngôi sao trong chòm sao Kim Ngưu. Các cụm sao mở là các nhóm sao được cho là hình thành cùng lúc từ cùng một đám mây khí và bụi. Kết quả là, các ngôi sao trong các cụm này có chung đặc điểm về thành phần hóa học và độ tuổi.

Để điều tra sự hiện diện tiềm tàng của các lỗ đen trong Cụm Hyades, một nhóm các nhà nghiên cứu do Stefano Torniamenti từ Đại học Padua dẫn đầu đã tiến hành mô phỏng chuyển động và tiến hóa của các ngôi sao trong cụm. Những mô phỏng này bao gồm các lỗ đen và kết quả được so sánh với các quan sát do kính viễn vọng không gian Gaia thực hiện về vận tốc và vị trí của các ngôi sao trong cụm.

Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng các mô hình mô phỏng phù hợp nhất với các quan sát bao gồm hai hoặc ba lỗ đen trong cụm. Hơn nữa, các mô phỏng giải thích cho việc các lỗ đen bị đẩy ra khỏi Hyades cách đây không quá 150 triệu năm cũng phù hợp với dữ liệu của Gaia. Điều này cho thấy rằng nếu các lỗ đen bị đẩy ra khỏi cụm sao một cách dữ dội thì sự tồn tại trước đó của chúng vẫn còn rõ ràng trong quần thể sao.

Ngay cả khi các lỗ đen đã rời khỏi Hyades, các mô phỏng cho thấy chúng vẫn sẽ là những lỗ đen gần Trái đất nhất. Các kỷ lục trước đây về các lỗ đen gần Trái đất nhất, Gaia BH1 và Gaia BH2, đã được phát hiện trong năm nay và nằm cách chúng ta lần lượt là 1,560 và 3,800 năm ánh sáng. Khi so sánh, các lỗ đen tiềm năng trong Cụm Hyades sẽ ở gần hơn nhiều.

Nghiên cứu nhấn mạnh tác động của kính viễn vọng không gian Gaia, lần đầu tiên cho phép các nhà thiên văn nghiên cứu vị trí và chuyển động riêng lẻ của các ngôi sao trong cụm như Hyades. Bằng cách đo chính xác vị trí và chuyển động của hàng tỷ ngôi sao, Gaia cho phép phát hiện ảnh hưởng hấp dẫn từ các vật thể ẩn như lỗ đen.

Những phát hiện của nghiên cứu này làm sáng tỏ sự hiện diện và phân bố của các lỗ đen trong thiên hà và góp phần hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của các cụm sao. Nghiên cứu được công bố trên Thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia.

